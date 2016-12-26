Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karan'ın sözleri şu şekilde:

"HER TAKIMDAN YANIMA ADAM ALIRIM"

"Yanıma 2 adam alırım. 3'lü veya 4'lü koalisyon gibi. Her takımdan bir adam alacağım. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan.

"KONUŞMALARINA İZİN VERECEĞİM"

Diyeceğim ki şu hoca, şu maça çıkıyor. Ondan sonra o hakemin o takımlara karşı yaptığı hataları ortaya koyacağım. Başkan adayı olarak hakemlerin konuşmasına izin vereceğim.

"GEREKİRSE ONLARLA BERABER KOŞACAĞIM"

Ben başkansam MHK'nın kaptanı sayılırım. Hakemlerle her hafta ilgilenmek zorundayım. Gerekirse onlarla koşarım, beraber maç seyrederim. İlgilenmem lazım. Onları yalnız bırakmamam gerekiyor.

"HAKEMLERİN PERFORMANSINA GÖRE PARALARINI VERECEĞİM"

Video hakem gelince hakemlerin ücreti düşürülsün, ben o parayı video hakem sistemine harcarım. Ayrıca hakemlerin performansına göre paralarını veririm."