Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV SPOR'da maç sonu programında konuşan Dilmen şu ifadeleri kullandı;

"Geçen hafta içerisinde annemi kaybettim. Anneler hep özlenecek. İlk gün acısıyla sonraki günlerin acısının aynı olduğunu anlayabiliyorum. O yüzden bütün annelerin ellerinden öperim"

"YAYINA ÇIKAYIM MI, ÇIKMAYAYIM MI DİYE ÇOK DÜŞÜNDÜM"

Dilmen, yayına çıkıp çıkmamayı düşündüğünü de anlatırken, "Hayat devam ediyor ama zor... Annelik çok başka bir şey. Yayına çıkayım mı, çıkmayayım mı diye çok düşündüm, kendimi toparlamaya çalıştım. Annem çıkmayınca hep merak ederdi. Canlı yayınları da izlerdi. Ben onla kalıyordum, eve gittiğimde tekrarını bile izlerdi. Annemi özleyeceğim" diye konuştu.