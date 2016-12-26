Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, kırmızı karttan çok ucuz kurtuldu. Alanyalı oyuncu Carlos Garcia, Bruma'nın kafasına doğru hamle yaptı. Hakem Halis Özkahya'ya çok net faulü vermedi.

BRUMA İKİ KEZ VURDU

Buna sinirlenen Bruma, Carlos Garcia'ya art arda iki tane kroşe salladı. Hakem, Bruma'ya sarı kart gösterdi. Portekizli futbolcu, yine de cezalı duruma düştü. Bruma sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.