Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı takım, D Grubu 4. hafta maçında yarın Boluspor'u konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele, saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Kupada ilk iki maçında Darıca Gençlerbirliği ile Kayserispor'u 2-1'lik skorlarla mağlup eden Beşiktaş, 3. hafta karşılaşmasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak 7 puana ulaştı ve lider durumda bulunuyor.

Beşiktaş, Boluspor'u mağlup ettiği taktirde puanını 10'a çıkararak gruptan çıkmayı da garantileyecek.

Grupta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Boluspor ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Talisca, oynayacak durumda

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Aderson Talisca'nın yarınki karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, görev alacak duruma geldi. Uzun bir aradan sonra Şehitlere Saygı maçında sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde 59 gün sonra resmi bir karşılaşmaya çıkacak.

Talisca ile aynı dönemde sakatlık yaşayan ve omzundan operasyon geçiren Aras Özbiliz de oynayacak seviyeye geldi. Güneş, diğer kupa maçlarında olduğu gibi Boluspor karşısında da fazla şans bulamayan oyuncularıyla genç isimlere şans verecek.

Siyah-beyazlılar tatile girecek

Siyah-beyazlı takım, Boluspor maçının ardından devre arası tatiline girecek.

Sezon başından itibaren yoğun bir temponun içinde olan ve üç kulvarda mücadele veren Beşiktaşlı futbolcular, böylece dinlenme fırsatı bulacak.