Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer çalışmaları sırasında yakından takip ettiği Hatem Ben Arfa konusunda gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ilk transfer döneminde Fenerbahçe'den gelen teklife olumlu bakan ancak PSG'yi seçmek isteyen Ben Arfa bazı sıkıntılar çekiyor.

SON TRANSFER BEN ARFA'YI BİTİRDİ

Tecrübeli orta saha, kadroda kendisine yer bulamamasından dolayı yol ayrımına geldi. Ayrıca PSG'nin 44 milyon euro karşılığında Julian Draxler'i transfer etmesiyle Ben Arfa'nın da kadroda forma şansı azaldı.

TARAFTARLARIN %80'İ "GİTSİN" DEDİ

Ligin ilk yarısında da genelde yedek kalan Tunus asıllı Fransız yıldızın, artık kadroda düşünülmediği yazıldı. Öte yandan PSG taraftarları da France Football'un yaptığı ankette, yüzde 80'e karşı yüzde 20'lik çoğunlukla 'Ben Arfa ayrılmalı' anketini ortaya çıkardı.