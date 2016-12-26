Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder hakkında flaş bir iddiada bulunurken, çarpıcı ifadeler kullandı.

"SNEIJDER'İN İZNİ OLMADAN DURSUN ÖZBEK TUVALETE BİLE GİDEMEZ"

Çakar, "Sneijder, Riekerink'in tetikçisidir. Devre arasında Riekerink gitmesin diye bu hafta tam bir lider gibi oynadı. Sneijder, takımın reisi, en kaliteli futbolcusu. İddia ediyorum, Sneijder'in izni olmadan Dursun Özbek, Galatasaray tesislerinde tuvalete bile giremez" dedi.

Ahmet Çakar, "Sneijder-Riekerink ağabey-kardeş yönetiyor. Madem böyle bir potansiyelin var 15 hafta neden kullanmadın?" diye konuştu.