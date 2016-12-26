Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organizasyon sorumlusu Recep Günay, yazılı açıklamasında, Bursaspor camiası arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve vefa duygusunu güçlendirmek amacıyla yapılması planlanan etkinliği, ileri bir tarihe erteleme kararı aldıklarını belirtti.



Terör saldırıları nedeniyle ülke gündeminin çok yoğun olduğuna dikkati çeken Günay, şunları kaydetti:



"Askerlerimiz, polislerimiz ve vatandaşlarımız terör olayları nedeniyle şehit olurken Bursaspor camiası olarak böylesi bir etkinliği gerçekleştirmenin doğru olmayacağını düşündük. Bursaspor'un eski başkan ve yöneticileri, eski futbolcuları, amatör şöhretleri ile basın mensuplarını bir araya getirerek şenlik havasında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz etkinliğimizi şehitlerimize ve yakınlarına olan saygımızdan dolayı 11 Ocak'a erteledik."