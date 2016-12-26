Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Fenerbahçe skor kaç kaç. Türkiye'nin gözü kulağı Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan maçtaydı. Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe mavi borduluları mağlup etti. Trabzon Fenerbahçe'yi puansız göndermenin planlarını yapıyordu ama başaramadı. Gençlerbirliği galibiyeti ile tekrar moral bulan Fenerbahçe ise rakibini sahasında devirdi. Bu maç 2016 yılının ve Avni Aker'in son maçı oldu. TS FB skorkaç kaç. TS FB golleri izle, TS FB kaç kaç, TS-FB skor, Ts Fb geniş özetş, Ts Fb özeti izle gibi tüm sorularınızın cevabını 'Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET (TS, FB Maç Skoru Golleri ve Özeti ) TS, FB skoru kaç kaç​' başlıklı haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte TS-FB maçına dair dair tüm detaylar...

TRABZONSPOR 0-3 FENERBAHÇE

M.S.Bir canlı anlatımın daha sonuna geldik. Bir başka canlı anlatımda yeniden görüşmek üzere...

M.S.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 31''e yükseltti. Trabzonspor ise 18 puanda kaldı.

M.S.Karşılaşmada son düdük çaldı. Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.

90'Ozan'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri döndü.

90'Karşılaşmanın sonuna 1 dakika ilave edildi.

90'İsmail Uğur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Pozisyonun ardından Uğur sarı kart gördü.

89'İsmail ilerde hareketlenen Fernandao'yu düşündü ancak Fernandao topu oyun alanında kontrol edemedi.

88'Roman Neustadter'in yaptığı pas hatası sonrası topla buluşan N'Doye uzaklardan şansını denedi ancak top Volkan'da kaldı.

87'Mehmet Topal serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra ilerde hareketlenen Fernandao'yu düşündü ancak top oldukça hızlı.

86'Mehmet Topal Yusuf'un müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

85'Fenerbahçe'de Lens yerini Salih'e bıraktı.

84'Aatif'ın sağ kanattan yaptığı orta diğer kanada açıldı. Topu alan Lens Zeki'den sıyrılamadı ve top Trabzonspor'a geçti.

83'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

82'Lens sol kanattan ortasını yapmak isterken topu oyun alanında tutamadı ve top dışarıya gitti.

81'Mehmet Ekici sağ kanatta hareketlenen Zeki'yi düşündü ancak top oldukça hızlı.

80'Trabzonsporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

79'Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Güray pasını N'Doye aktaramadı ve Trabzonspor mutlak bir gol pozisyonundan oldu.

78'Mustafa Akbaş uzaklardan şansını denedi. Onun şutunda top yandan dışarıya gitti.

77'Gelişen Trabzonspor atağında Zeki'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mehmet'in şutu yandan dışarıya gitti.

76'Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yaparak maçtaki temponun yükselmesine engel oluyor.

75'Mehmet'in kullandığı ikinci kornerde Fernandao ön direkte topu karşıladı.

74'Mehmet kornerde Güray ile paslaştıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında top savunmadan dışarıya gitti. Trabzonspor bir kez daha korner kullanacak.

74'Mehmet serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutunu Volkan çıkardı. Trabzonspor korner kullanacak.

73'N'Doye Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

72'Gelişen Fenerbahçe atağında Aatif şansını denedi. Onun şutu savunmaya çarparak Onur'da kaldı.

72'Trabzonspor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Yusuf'un ortasını Kjaer kesti.

71'Fenerbahçe'de Sow ve Alper çıktı. Aatif ve Ozan oyunda.

70'Okay savunmanın arkasına koşu yapan Güray'ı düşündü ancak pozisyon ofsayt.

69'Trabzonsporlu futbolcular Zeki'ye yapılan faulü paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

68'Zeki'ye faul yapan İsmail sarı kart gördü.

68'Trabzonspor oyuna yeniden başladı.

67'Gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Lens'in şutu Onur'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

67'GOL!

66'Gelişen Trabzonspor atağında Yusuf Yazıcı'nın şutu Volkan'da kaldı.

66'Mehmet Ekici Alper'den topu aldıktan sonra uzaktan şansını denedi. Onun şutu savunmadan geri döndü.

65'Trabzonsporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Güray ortasını yaptı. Kjaer bu ortayı karşıladı.

65'Mustafa Akbaş Şener'in müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

64'Trabzonspor'da bu kez Güray şansını denedi ancak top yine kaleci Volkan'da kaldı.

63'Gelişen Trabzonspor atağında Yusuf'un şutu kaleci Volkan'da kaldı.

62'Trabzonspor'da Castillo yerini Güray'a bıraktı.

62'Lens'in kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolden sonra Fernandao şutunu çekti. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

61'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Lens'in sağdan getirdiği topta Sow'un vuruşunu Zeki çizgiden çıkardı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

60'Fenerbahçeli futbolcular Alper'e yapılan faulde serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Şener sağ kanatta ortasını yapmak istedi ancak Castillo ona orta yapma şansı vermedi.

60'Alper'e faul yapan N'Doye sarı kart gördü.

59'Mustafa soldan ortasını yapmak istedi ancak Mehmet Topal zamanında araya girdi ve ona orta yapmak şansı vermedi.

57'Trabzonsporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Mustafa ilerde hareketlenen Castillo'yu düşündü ancak top oldukça hızlı.

57'Yusuf İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

56'Lens'in ortasında Durica topu karşıladı devam eden atakta Lens bir kez daha ortasını yaptı ancak bu kez Uğur araya girdi.

55'Okay uzaktan şansını denedi. Onun şutu kaleci Volkan'da kaldı.

55'Yusuf Yazıcı ilerde hareketlenen Castillo'yu düşündü. Kjaer zamanında araya girerek Castillo'nun topla buluşmasına engel oldu.

54'İkinci yarıdaki ilk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi.

54'Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan yaptığı ortada Fernandao'nun vuruşu yandan dışarıya gitti.

53'Josef de Souza ilerde hareketlenen Sow'u düşündü ancak Durica zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.

52'Şener'in pasında topla buluşan Alper ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutunda top yandan dışarıya gitti.

51'Mehmet Topal'ın ileriye gönderdiği pasta Fernandao kafayla topu Sow'a aktarmak istedi ancak Zeki zamanında araya girdi.

50'Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

50'N'Doye yerde kaldı. Bu kez Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

49'Lens serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutunda top yandan dışarıya gitti.

48'Uğur Lens'e faul yaptı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Pozisyonun ardından hakeme itiraz eden Fernandao sarı kart gördü.

47'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandı sonrasında kendi aralarında pas yapıyor.

47'Şener Castillo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

46'Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı Onazi'nin yerine oyuna dahil oldu.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45'Trabzonsporlu futbolcular atak geliştirmek için kendi aralarında pas yapıyor.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

45'Souza, sol kanattan ortasını yapmak isterken Onazi araya girdi ve onun orta yapmasına izin vermedi.

44'Gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet ilerde hareketlenen Sow'u düşündü ancak Onur kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

43'Bu dakikalarda oyunun hakimi Fenerbahçe. Sarı - lacivertli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

42'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

41'Trabzonspor oyuna yeniden başladı.

40'Fenerbahçe savunması topu karşıladıktan sonra hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens sağ kanattan topu getirdi. Onun pasında Sow arka direkte topu ağlara gönderdi.

40'GOL!

38'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Şener pas hatası yaptı ancak daha sonra Sow yeniden topu aldı.

37'Castillo Souza'ya faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

36'Mehmet Ekici serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

35'Roman Neustadter hava topu mücadelesinde N'Doye'ye faul yaptı ve sarı kart gördü. Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

34'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

33'Gelişen Trabzonspor atağında Castillo'nun yaptığı ortayı Simon Kjaer karşıladı.

32'Golün ardından Fenerbahçe oyunun kontrolünü aldı.

31'Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Fernandao ceza sahasında topa vuramadı.

31'Gelişen Fenerbahçe atağında Onur'la karşı karşıya kalan Lens'in vuruşunda Onur topu çıkarmayı başardı.

30'Trabzonspor oyuna yeniden başladı.

29'Penaltıda topun başına geçen Fernandao topu ağlara gönderdi.

29'GOL!

28'Lens'in kullandığı kornerde Souza'nın kafa vuruşunu Yusuf çizgide elle çıkardı ve kırmızı kart gördü. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

27'Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada top Mustafa'ya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

26'Roman Neustadter serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Volkan topu ileriye gönderdi ancak top Trabzonsporlu futbolcularda kaldı.

25'Mehmet Topal orta alanda yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

24'Şener'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda Sow ceza sahasında dengesini kaybetti ve şutunu çekemedi.

23'Gelişen Trabzonspor atağında Castillo'nun uzaktan şutu yandan dışarıya gitti.

23'Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

22'Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

21'Mehmet Ekici yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

21'Mehmet Topal Mehmet Ekici'ye faul yaptı ve sarı kart gördü.

20'Onazi orta alanda yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

19'Hızlı gelişen Fenebahçe atağında Alper topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra pasını geriden gelen Fernandao'ya aktardı. Onun şutunda top dışarıya gitti.

18'Uğur sağ kanatta hareketlenen Yusuf'u düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

17'Trabzonspor savunmasından gönderilen pasta N'Doye kafayla topu Castillo'ya aktarmak istedi ancak Kjaer zamanında araya girdi.

16'Karşılaşmada yan hakem değişikliği yaşanıyor. Yan hakem Kemal Yılmaz sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemiyor. 4. hakem Tolga Özkalfa onun yerine yan hakem olarak görev yapacak.

15'Ceza alanında topla buluşan Fernandao ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok ve top dışarıya gitti.

14'Mehmet Topal ilerde hareketlenen Fernandao'yu düşündü ancak Uğur zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.

13'Gelişen Trabzonsor atağında Zeki'nin ortasını Roman Neustadter karşıladı. Devam eden atakta Zeki bir kez daha ortasını yaptı. Bu top Volkan'da kaldı.

12'Şener ilerde hareketlenen Lens'in düşündü ancak top oldukça hızlı.

11'Trabzonsporlu futbolcular ön alanda pres yapıyor. Fenerbahçe top yapmakta zorluk yaşıyor.

10'Mehmet'in kullandığı kornerde Fernandao ön direkte topu karşıladı.

9'Yusuf İsmail'den topu aldıktan sonra ortasını yaptı. Yusuf sonrasında ortasını yaptı. Bu ortada Kjaer topu kesti ve top dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.

8'Lens'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı ancak daha öncesinde yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

7'Souza Okay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

7'Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Trabzonspor'dan geldi.

6'Mehmet korneri paslaşarak kullandıktan sonra Castillo topu aldı. Onun ortasında Mustafa Akbaş'ın vuruşu direğe çarparak dışarıya gitti.

6'Mustafa Akbaş'ın sol kanattan yaptığı ortayı Kjaer karşıladı ve top dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.

5'Gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan yaptığı orta kaleci Onur'da kaldı.

4'Fernandao ön alanda pres yaparak Onazi'den topu aldı ancak topu oyun alanında kontrol edemedi.

3'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağdan yaptığı ortayı Zeki Yavru karşıladı.

2'Trabzonsporlu futbolcular ön alanda pres yaparak Fenerbahçe'ye top yaptırmıyor.

1'Trabzonsporlu futbolcular ilk dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE GOLLERİ İZLE

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE 11'LERİ BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan, N'Doye

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Souza, Lens, Alper, Sow, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

STAT: Avni Aker

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20:00

YAYIN: Lig TV

Haftanın maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yıldız ve Serkan Olguncan yapacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon İl Güvenlik Kurulu kararı ile Fenerbahçe taraftarının maça alınmayacağı açıklandı

Süper Lig'de 28 puanla 4. sırada bulanan Fenerbahçe bu sezon 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda Başakşehir ve Antalyaspor'a mağlup oldu. 5 kez kazandı ve 1 kez de berabere kaldı.

Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini geçiren Trabzonspor 18 puanla 12. sırada bulunuyor. Bordo-mavili takım 15 maçta 5 kez kazandı, 3 kez berabere kaldı ve 7 kez de yenildi.

118. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de yapacakları maçla 118. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 42 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 86 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 117 maçtan 47’sini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 33 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin 146 golüne, Trabzonspor 126 golle cevap verdi.

Trabzonspor 14 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 13’ü Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 14 resmi müsabakada yenemedi. Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2’lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 14 resmi karşılaşmadan 9’unu kaybetti, 5’inde berabere kaldı, galip gelemedi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 86 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 36, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 28 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe’nin ligdeki 115 golüne,Trabzonspor 85 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan lig maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı. Trabzon’da Fenerbahçe’nin 4-0 önde olduğu ikinci yarıdaki maç, çıkan olaylar nedeniyle 88. dakikada hakem Bülent Yıldırım tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakayı 4-0 hükmen sarı-lacivertli ekip lehine tescil etti.

Trabzonspor 8 maçtır gol atamıyor

Fenerbahçe karşısında uzun süredir galibiyete hasret olan Trabzonspor, rakibine son 8 karşılaşmada gol bile atamadı. 2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Trabzon’daki maçta rakibine 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 müsabakada Fenerbahçe filelerini havalandıramadı. Bu arada, taraflar arasındaki son 8 maçın 4’ü golsüz bitti.

Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon’da yapılan resmi ve özel 48 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 16 galibiyet aldı, taraflar, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 50 gol attı. Trabzon’daki 43 lig maçında ise her iki ekip de 16 kez kazandı, 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler 49 gol kaydetti. Trabzon’daki son 6 lig maçından 4’ünü kazanan, 2’sinde berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 3-2’lik skorla mağlup oldu.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 5 Mart 1989’da Kadıköy’deki lig maçında 5-1, geçen sezon Trabzon’da yarıda kalan lig müsabakasında ise 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısındaki tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992’de Kadıköy’de Şenol Çorlu’nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon’daki lig maçlarında 3-0’lık sonuçlarla aldı.

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990’da Fenerbahçe Stadı’nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 5-3 yendi.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994’te Ankara 19 Mayıs Stadı’nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997’de yine Trabzon’daki lig müsabakasında rakibini 4-3’lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992’de Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul’daki lig maçını 5-2 kazandı.

SKRTEL, VAN PERSIE VE HASAN ALİ YOK



Fenerbahçe'de Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile yapılan maçta sarı kart gören 32 yaşındaki Skrtel, cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertlilerde Skrtel'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel ile birlikte, sakat olan Robin van Persie ve girip olan Hasan Ali Kaldırım da Trabzonspor karşılaşmasında yer almayacak.

TRABZONSPOR'DA TEK EKSİK



Trabzonspor'da ise sarı kart cezalısı Matus Bero, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavili ekipte sarı kart gören Bero, cezalı duruma düştü.

Karadeniz temsilcisinde, sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giymeyen Zeki Yavru ile Jan Durica, Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alabilecek.



FENERBAHÇE FARKI AZALTMA, TRABZON MORAL PEŞİNDE



Süper Lig'de 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, topladığı 28 puanla haftaya 4. sırada girdi. Fenerbahçe, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatarak, puan farkını azaltmak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu maçtan sonra verilecek devre arasına da moralli girmeyi hedefliyor.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor ise 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, 18 puan topladı. Süper Lig'de haftaya 12. sırada başlayan bordo-mavili takım, 14 resmi maçtır mağlup edemediği, son 8 randevuda gol bile atamadığı rakibini yenerek, moral bulmayı amaçlıyor.

Son 10 lig maçı

2011-12 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-0 (Süper Final)

Trabzonspor-Fenerbahçe 1-3 (Süper Final)

2012-13 Fenerbahçe-Trabzonspor 0-0

Trabzonspor-Fenerbahçe 0-3

2013-14 Fenerbahçe-Trabzonspor 0-0

Trabzonspor-Fenerbahçe 0-3 (Hükmen)

2014-15 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor 0-0

2015-16 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-0

Trabzonspor-Fenerbahçe 0-4 (Hükmen)