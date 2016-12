Türkiye Gazetesi

Kulüpten transferle ilgili açıklamada, "Kulübümüz devre arasının ilk transferini gerçekleştirdi. 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulunda başlayan İrfan Can, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı’yla da, 27 Nisan 2012’de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor’a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği’nin altyapı takımı olan Hacettepe’ye gönderildi. Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe’nin 2. Lig’e yükselmesine katkıda bulunan İrfan, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. Ligin ikinci yarısında 77 numaralı formamızı terletecek yeni futbolcumuz İrfan Can Kahveci’ye ailemize hoşgeldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.