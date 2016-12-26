Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Süper Lig’in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe ile Hüseyin Avni Aker Stadı’nda veda niteliğinde oynadığı son maçında 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Oyun 27. dakikaya kadar kontrolümüzdeydi. Penaltı ve kırmızı kart oyunun kırılma noktası olarak görülse de bence oyunun esas kırılma noktası 2. goldü. Kolay değil tabii Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalıp 2-0 geriye düşmek zordur. Belki sonuç olarak rakibimize mağlup olduk. Ama ilk defa sağduyulu ve doğru bir duruş sergilenmiştir. Sağduyunun karşılığını vermişlerdir elbette protesto en doğal hakları sağlıklı bir ortamda maçı tamamladık o yüzden onlara teşekkür etmek istiyorum. Doğru bir şekilde yapmak istediğimiz hamlelere her zaman ihtiyacımız var. Kolay değil çok problemli bir yolculuktan geliyoruz. Maçı 11-11 tamamlasak hem oyunun şekli hem skor böyle olmayabilirdi" dedi.

Transferle ilgili de konuşan Yanal, "Kolay değil Trabzonspor zirve yarışı yapacaksa sıradan hamleler ile bunu yapamayız. Trabzonspor kendi planlarına uygun oyuncu transfer etmeli" derken, video hakem uygulamasını ise "Futbolun doğasına aykırı buluyorum" şeklinde değerlendirdi.