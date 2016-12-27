Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karan, Medipol Başakşehir formasıyla çok başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu için: "Devre arasında Fenerbahçe'ye dönecek, duyumlarıma göre transfer teklifi de yapıldı." dedi.

"FUTBOLU F.BAHÇE'DE BIRAK"

Karan, sarı lacivertlilerin Emre'ye, "Gel tekrar Fenerbahçe'ye. Sezon sonuna kadar oynayabilirsin. Ondan sonra sportif direktör, antrenör gibi görevlerde çalışmanı isteriz. Futbolu Fenerbahçe'de bırak." şeklinde öneride bulunduğu ve Emre Belözoğlu'nun da buna sıcak bakabileceğini söyledi.

Öte yandan Emre Belezöoğlu'nun Medipol Başakşehir ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.