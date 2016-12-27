Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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BEŞİKTAŞ BOLU GOLLERİ VE GENİŞ ÖZETİ-İZLE

BEŞİKTAŞ 2- 0 BOLUSPOR

90'Özgür'ün uzaktan vuruşunu Tolga Zengin kurtardı.

90'Kerim Frei, mutlak bir golden yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerim'in vuruşu ağlarla buluşmadı. Soner, topu son anda kornere çeldi.

89'Maçın sonuna 2 dakika eklendi.

88'Kerim Frei, sol kanattan tehlikeli geldi. Kupada Beşiktaş'ın gol kralı olan Frei'ın şutunu kaleci zorlukla kurtardı.

87'Şenol Güneş, maç 2-0 olmasına rağmen futbolcularını uyarıyor.

86'Aras Özbiliz'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Soner Şahin iki hamlede kurtardı.

85'Muhammed Enes, topu çok güzel bir şekilde önüne aldı, ardından genç futbolcuya faul yapıldı. Beşiktaş, sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

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83'Beşiktaş, tempoyu oldukça düşürdü. Maçın son dakikalarında Boluspor, daha etkili.

82'Fatih Aksoy'un pas hatası sonucu Boluspor, ilk kez tehlikeli geldi. Boluspor atağı sonuçsuz kaldı.

81'Boluspor, 80 dakika boyunca Beşiktaş kalesinde herhangi bir tehlike oluşturmadı.

80'Tolgay Arslan oyundan çıkan futbolcu oldu. Eslem Öztürk kalan 10 dakikada mücadele edecek.

79'Beşiktaş'ta genç futbolcu Eslem Öztürk, oyuna girmek için Şenol Güneş'ten son talimatları alıyor.

78'Muhammed Enes, hızlı bir şekilde Beşiktaş'ı atağa çıkardı. Muhammed, topu Aras ile buluşturdu ancak Aras topu kaybetti.

77'Olcay, rakibinden sıyrılarak sol kanattan ortasını açtı. Boluspor kalecisi Soner, Ömer'den önce topa sahip oldu.

76'Boluspor'da da oyuncu değişikliği oldu. Furkan Şeker, İsmail Yıldırım'ın yerine oyuna dahil oldu.

76'Beşiktaş'ta Adriano oyundan çıkıyor. Yerine Muhammed Enes girdi.

75'Boluspor kalabalık çıktı. Yusuf Emre uzaktan sert vurdu. Kaleci Tolga topu sektirdi ve Boluspor korner kazandı.

74'Olcay Şahan, iki golün de asistini yaptı.

73'Olcay'dan aldığı topla ceza sahasına giren Ömer Şişmanoğlu, kalecinin üzerinden topu ağlarla buluşturdu.

72'Gol! Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle Beşiktaş farkı ikiye çıkarttı

71'Kerim Frei, Ömer'in koşu yoluna pas yolladı ancak Ömer topu önüne alamadı.

70'Adriano, ceza sahası dışından vurdu ancak bu şut etkisiz bir şuttu ve top kalecide kaldı.

69'Kerim Frei, uzaktan vurdu. Savunmaya seken top kornere gitti

68'Olcay, Kerim Frei ile verkaça girmek istedi ama ikili anlaşamayınca top kaybı yaşandı.

67'Beşiktaş'ta bu kez Adriano sinirlendi. Adriano, hakemin faul kararlarına itirazlarda bulundu.

66'Maçta tansiyon gerildi. Tolgay Arslan, rakibine sinirlenerek itekledi. Tolgay, bu hareketi sonrasında sarı kart gördü.

65'Aras Özbiliz, oyuna girdikten sonra forvet arkası pozisyonunda mücadele ediyor.

64'Her iki takım da çok sayıda faul yaptı. Maçın henüz 64. dakikası olmasına rağmen iki takımın da faul sayısı 17.

63'Beşiktaş, maçın bu dakikasına kadar %63 oranında topa sahip oldu. Boluspor sadece %37'de kaldı.

62'Aras Özbiliz, 2 aylık bir sakatlıktan sonra sahalara döndü.

61'Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Golü atan Talisca oyundan çıkarken, Aras Özbiliz giren oyuncu oldu.

60'Olcay, bu sefer sağ kanatta topla buluştu. Açtığı orta, Boluspor savunmasından döndü.

59'Atınç Nukan, İsmail'e faul yaptı. Boluspor, sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı. Tolga çıktı ve topa sahip oldu.

58'Beşiktaş'ta Aras Özbiliz oyuna girmeye hazırlanıyor.

57'İkinci yarının ilk 10 dakikasından sonra tempo düştü, iki takımda fazla sayıda top kaybı yapıyor.

56'Kerim Frei sol kanatta topla buluştu. Kalabalığın içine giren Frei, topu kaybetti.

55'Beşiktaş'ta Adriano yerde kaldı ve saha kenarına yöneldi. Brezilyalı oyuncu devam edecek gibi gözüküyor.

54'Adriano, kazandığı top sonrasında Talisca'ya çok güzel bir pas çıkardı. Talisca'nın vuruşu etkisiz kaldı ve Soner rahatça topa sahip oldu.

52'Talisca, Fatih'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

51'Siyah beyazlılarda genç defans ikilisi Fatih ve Atınç, ilk yarıda hatasız oynadı. Özellikle Fatih, iyi oyunuyla dikkat çekiyor.

50'Beşiktaş, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarının başına da tempolu bir şekilde başladı.

49'Beşiktaş forvet hattı, Boluspor savunmasına pres yaparak top kaybı yapmaya zorluyor.

48'Kerim Frei, sol kanattan yerden içeri çevirmek istedi ama Boluspor savunması çok kalabalıktı ve topu uzaklaştırdı.

47'Talisca yerde kaldı ve Beşiktaş faul kazandı. Gökhan İnler bekletmeden serbest vuruşu kullandı ancak top Boluspor'a geçti.

46'Tunahan Çiçek oyundan çıkarken, yerine Emre Gültekin dahil oldu.

46'İkinci yarı başladı! Beşiktaş, aynı kadroyla sahada, Boluspor'da ise 2 değişiklik var.

46'Boluspor'da oyuncu değişikliği Özgür İleri oyuna girdi. Çıkan oyuncu Burak Asan

D.A.İlk yarıdaki tek gol, 34. dakikada Talisca'dan geldi. Golün asistini Olcay Şahan yaptı.

D.A.Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarıda Beşiktaş, rahat bir oyunla soyunma odasına 1-0 üstünlükle gidiyor.

45'İlk yarının sonuna iki dakika eklendi. Olcay'ın kullandığı korner vuruşu kimseye değmeden diğer taraftan taca çıktı.

45'Olcay Şahan ile Beşiktaş, net bir pozisyonu harcadı! Sol taraftan içeri giren Olcay, pas yerine şut tercihinde bulundu. Soner, güçlükle topu kornere çeldi.

44'Beşiktaş, ilk yarının son dakikalarında sol kanadı kullanıyor. Kerim Frei rakibini geçemedi ve sonlandı.

43'Cumali'nin ortasını Tolga, çift yumrukla uzaklaştırdı ve Beşiktaş atağı başladı.

42'Boluspor, bir kez daha serbest vuruş kazandı. Deplasman ekibi, bu kez sol taraftan Cumali Bişi'yle serbest vuruş kullanacak.

41'İlk yarının sonlarına doğru maçta tempo oldukça düştü.

40'Kullanılan serbest vuruşu Beck karşıladı. Dönen topa İsmail vurdu ama bu zayıf bir şut oldu.

39'Bu kez Adriano faul yaptı. Boluspor, sağ köşeden serbest vuruş kazandı.

38'Boluspor'da Cengiz Umut Meraş, Talisca'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

37'Talisca yerde kaldı. 2 ay sonra sahaya çıkan Brezilyalı yıldız yerden kısa bir süre kalkamadı.

36'Talisca, golden sonra taraftarlara koştu ve kartal işareti yaptı.

35'Olcay'ın kullandığı korner vuruşunda Talisca, çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

34'Gol! Talisca, golle döndü! Beşiktaş, 1-0 öne geçti.

34'Kerim Frei şık bir vuruş yaptı, Soner güçlükle topu kornere çeldi!

33'Talisca, hem geriye gelip topu alıyor hem de topu ileri taşıyarak atakları oluşturuyor. Adriano'da sol taraftan etkili gelişleriyle dikkat çekiyor.

32'Talisca, serbest vuruşu kullanan isimdi. Talisca'nın ortasında Atınç topu indirdi ama topun indiği yerde Beşiktaşlı bir futbolcu yoktu.

31'Necati'den Tolgay Arslan'a çok sert bir faul. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, sarı kartına başvurmadı.

30'Bolu'da oynanan maçta golü atan Özgür, kullanılan serbest vuruşta topu Beşiktaş ceza sahası içerisine gönderdi. Atınç kafayla uzaklaştırdı.

29'Cumali Bişi, Talisca ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Oyun, Cumali'nin sakatlığı nedeniyle durdu.

28'Beşiktaş, yine çok tehlikeli geldi. Olcay'ın içeri çevirdiği topa Talisca, sol ayağının içiyle vurdu ama top defanstan döndü.

27'Kerim Frei, topu kazanma mücadelesinde Cumali Bişi'ye faul yaptı.

26'Beşiktaş, yine Talisca ile hızlı çıktı. Orta sahadan topu alan Talisca bir anda hızlandı ve Olcay'a pası aktardı. Olcay'ın yerden ortası kaleci Soner'de kaldı.

25'İlk 25 dakika itibariyle Beşiktaş'ın 3 net pozisyonu var. Boluspor'un ise herhangi bir atağı olmadı.

24'Ömer Şişmanoğlu, yine çok net bir fırsattan yararlanamadı! Kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer, topu kalecinin üstünden aşırtmak istedi ancak çok kötü bir vuruş yapıp, topu dışarı gönderdi.

23'Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Ömer Şişmanoğlu'nun kaptırdığı top sonrası çok sinirlendi.

22'Adriano, yine sol kanattan ileri çıktı. Beşiktaş, Boluspor yarı sahası içinde rahatça paslaşıyor.

21'Oyun tekrar başladı. Boluspor, sol kanattan gelmeye çalışıyor ama topu kaybetti.

20'Boluspor kalecisi Soner Şahin sakatlandı. Sakatlık nedeniyle oyun durdu.

19'Beşiktaş, Olcay ile korner kullandı. Genç stoper Fatih'in kafa vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı.

18'Kerim Frei, pasın şiddetini ayarlayamayınca Beşiktaş, mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı! Olcay'ın boş koşusunu gören Kerim, çok kötü bir pas attı ve topu Olcay ille buluşturamadı.

17'Boluspor, uzun paslarla çıkmaya çalışıyor. Beşiktaş'ta genç defans ikilisi Atınç ve Fatih geçit vermiyor.

16'Adriano, çok uzaktan kaleye etkili bir şut gönderdi. Sol bek, mermi gibi vurdu ama top dışarı çıktı.

15'Beşiktaş'ta Talisca, yavaş yavaş oyuna ağırlığını koymaya başladı. Brezilyalı futbolcu taraftarlardan da alkış aldı.

14'Talisca, sol ayağıyla sert bir şekilde vurdu, ancak top üstten auta çıktı.

13'Beşiktaş, Talisca'nın yerde kalmasıyla tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Talisca topun gerisinde.

12'Cumali'nin ortası kimseye değmeden saha dışına çıktı. Tolga, oyunu hemen başlattı.

11'Beşiktaş'ta önce Gökhan İnler, ardından Beck faul yaptı. Boluspor yine bir serbest vuruş kazandı.

10'Talisca, Olcay'ı çok güzel gördü. Talisca'nın attığı müthiş uzun pasla buluşan Olcay, sol taraftan içeri girmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

9'Beşiktaş, hızlı çıkmak istedi. Olcay, Talisca'nın önüne topu yolladı, araya Boluspor defansı girdi.

8'Boluspor, sol taraftan geldi ancak Burak ve Tunahan arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle top kaybı yaşandı.

7'Talisca'nın uzun pasında Olcay, topu eliyle düzeltti ve Beşiktaş adına top kaybı oldu. Boluspor atağı başlayacak.

6'Beşiktaş maça çok hızlı başladı! Bu kez Ömer Şişmanoğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

5'Beşiktaş, İstanbul'da yağmurla karışık kar yağıyor. Hava oldukça soğuk. Taraftarların maça ilgisi oldukça az.

4'Beck, araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı. Top, Boluspor'un 35 yaşındaki kalecisi Soner'e kadar geldi.

3'Adriano, faul yaptı. Boluspor sağ taraftan serbest vuruş kazandı. Kaleci Tolga, defanstaki arkadaşlarını uyarıyor.

2'İlk tehlike Beşiktaş'tan geldi! Kerim Frei'nin sağ çaprazdan vuruşunu Boluspor kalecisi Soner kurtardı.

1'Beşiktaş, sahaya as kadrosuna yakın bir kadroyla çıktı. Talisca, yaklaşık 2 ay sonra ilk kez bir maça çıkıyor.

0'Maç başladı! 90 dakika boyunca sizlerle olacağız...

Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu



Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Boluspor'u konuk ediyor. Maç 20:30'da başlayacak.

Beşiktaş: Tolga, Beck, Fatih, Atınç, Adriano, Gökhan İnler, Tolgay, Olcay, Kerim, Talisca, Ömer

Boluspor: Soner, Renato, Necati, Özgür, Fatih, Cumaali, Burak, Umut, Tunahan, İsmail, Ozan

Boluspor'da Andre Santos, Anco Jansen, Emre Kılınç, Rydell Poepon ile sakatlıkları bulunan Erdi Yokuşlu ve Berat Tosun'un yanı sıra kart cezalısı Mamadou Diarra, İstanbul'a giden kafilede yer almadı.

Talisca ve Aras Özbiliz ilk onbirde

Beşiktaş Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Boluspor ile bu akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Takım halinde yapılan ısınam ve strching hareketleri ile başlayan idman pas çalışması ve 5’e 2 ile devam etti.Taktik programın yer aldığı çalışmanın ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ile hazırlıkları tamamlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş uzun süren sakatlıklarını atlatan Talisca ve Aras Özbiliz’i Boluspor maçında oynatarak son durumlarını görmesi bekleniyor. Takım idmanlarına çıkmadıkları için Gaziantepspor maçı kadrosuna almadığı iki oyuncuyu Boluspor maçında oynatmayı düşündüğünü belirtmiş ve ’Belki Boluspor maçında oynatabilirim demişti. Beşiktaş ile Boluspor arasında bu akşam akşam Vodafone Arena’da oynanacak karşılaşma 20:30’da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek.