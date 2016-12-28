Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gruptaki 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, 4 puanda kalan Boluspor'a ikili averajda üstünlük kurarak son 16 turuna tura çıktı.

- Talisca golle döndü

Beşiktaş'ta sakatlığının geçmesiyle 59 gün sonra Boluspor maçında forma giyen Anderson Talisca, gollü bir dönüş yaptı.

Maçta 34. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Talisca, 60. dakikada yerini Aras Özbiliz'e bıraktı. Aras da omzundan yaşadığı sakatlığın ardından hazır hale gelerek forma giyme şansı yakaladı.

Karşılaşmanın ardından Talisca, taraftarların isteği üzerine "üçlü" çektirdi.

Bu arada, siyah-beyazlı formayla son olarak Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Kayserispor maçında gol atan Ömer Şişmanoğlu, uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Boluspor maçının ardından siyah-beyazlı takımda kısa süreli tatil dönemi başladı. Beşiktaş, devre arası hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü başlayacak.