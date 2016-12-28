Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Swansea City Kulübünden yapılan açıklamada, lig maçında West Ham United karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet nedeniyle bu kararın verildiği bildirildi.Teknik direktör Francesco Guidolin'in yerine ekim ayında Swansea City'nin başına geçen 58 yaşındaki Bradley, 2006-2011 yıllarında ABD Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.İngiltere Premier Lig'de görev alan ilk ABD'li teknik direktör olan Bradley, Swansea City ile 11 maçta, ikişer galibiyet ve beraberlik, 7 kez de mağlubiyet yaşadı.Swansea City, 18 hafta sonunda ligde, 12 puanla 19. sırada yer alıyor.