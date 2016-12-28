Sarı-kırmızılılar, takımın en önemli iki yıldızının satılmasına karşı çıkıp, Özbek'i eleştirirken taraftarların yüreğine su serpecek açıklama oyunculardan geldi.

Sneijder ve Podolski, ayrılmayı kesinlikle düşünmediklerini açıkladı.