Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avni Aker’e vedayı Fenerbahçe mağlubiyetiyle yapan Trabzonspor’da moraller oldukça bozuk. Süper Lig’in ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlayan bordo-mavililerin hocası Ersun Yanal sezon başından bu yana olduğu gibi yine sabır istedi. Kariyerinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Yanal, yapılacak takviyelerle beklentilere karşılık vereceklerini söyledi. Ara transferde kaliteli oyuncuları kadrolarına katmak istediklerini belirten Yanal, “Ara transferde takviye yapmak zor. Bunun için yoğun şekilde çalışıyoruz. Belki 1, belki 3 oyuncu transfer edeceğiz ama takımın hedeflerine ve şartlarına uygun olmalı. Alacağımız oyuncular hem katkı sağlamalı, hem de takımdaki oyuncuların katkısını artırabilmeli. Yapılacak transferlerin ardından bazı oyuncularla da yolları ayırmak zorunda kalacağız. Kalitesini kanıtlamış oyuncular transfer edeceğiz” dedi.



Taraftar haklı

Transferde artık ‘Pardon’ deme şanslarının olmadığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Doğru hamleler yapmalıyız. Taraftarları mutlu etmek bizim işimiz. Gerekli takviyeleri yapacağız ve Trabzonspor’un hedeflerine uygun bir takımı sahada izleyeceğiz” diyerek umut dağıttı. Taraftarların beklentilerine karşılık vermek için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Yanal, “Oyuncularımız, yönetim, teknik heyet, herkes fedâkarlık yapıyor. Dar bir kadroya sahibiz. İlk yarı geride kaldı. Zaman zaman iyi oynadığımız, kazanacağımızı kaybettiğimiz maçlar, kırıldığımız, toparlandığımız zamanlar oldu. Yeni bir takımız. Bunlar bahane değil ama yılmadan bunların üzerine gideceğiz. Taraftar her zaman beklentisini ortaya koyacaktır. Onların haklılığını biliyoruz. Merak etmesinler ve sabırlı olsunlar. Önemli bir çalışma yapıyoruz ve bunun karşılığını alacağız” sözlerini kullandı.



YEREL BASINDAN 3-0’A TEPKİLER

‘Avni Aker başımıza yıkıldı!’

Yerel gazeteler, Avni Aker Stadı’ndaki son lig maçı olan Fenerbahçe karşılaşmasında Trabzonspor’un aldığı 3-0’lık mağlubiyeti sert ifadelerle eleştirdi. Ekspres: Avni Aker başımıza yıkıldı!”, Günebakış: “Trabzonspor Avni Aker’e veda maçında kahretti”, Karadeniz gazetesi, “Avni Aker’in gözyaşları!”, “Yazıklar olsun size. Veda değil utanç gecesi”, Sonnokta, “Veda maçında Avni Aker’in kemiklerini sızlattık. Taka: “Trabzonspor dibi gördü. Korkak bir hoca istemiyoruz”...



UTANDIRAN İSTATİSTİK

Trabzonspor, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig ekipleri içerisinden en az gol atan 7 takım arasında bulunuyor. Bordo-mavili ekip bu liglerde mücadele eden 116 takım arasında, gol atma sıralamasında 113. sırada yer aldı. Suk, Ramil Sheydaev, Muhammet Demir, N’Doye gibi hücumcularından istediği verimi alamayan ve son 4 sezonda forvet hattına yaptığı 13 transfere yaklaşık 132 milyon lira harcayan Trabzonspor’un bu sezon attığı 12 golün sadece 1’i forvet oyuncularından geldi, o golü de N’Doye kaydetti.



DENİZLİ’YE YOLCULUK

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kızılcabölükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün Denizli’ye gidecek. Bu maçın ardından 3 gün izin yapacak olan Trabzonspor, 2 Ocak’ta Antalya’da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlayacak.