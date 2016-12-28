Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe yenilgisiyle Avni Aker’e ve Süper Lig’in ilk yarısına moralsiz veda eden Trabzonspor’da taraftarın yüzünü güldürecek bir transfer bombası patlamak üzere. Bordo-mavililer son yıllardaki hemen her transfer döneminde stoper bölgesi için Serdar Taşçı’nın peşine düşüyordu. Muharrem Usta ve ekibi bu uzatmalı hikayeyi sonunda mutlu sonla bitirdi. Moskova’ya üç gün önce çıkarma yapan yöneticiler futbolcunun kulübü Spartak Moskova’yla bonservis konusunda aradaki bütün pürüzleri giderdi. Usta ve ekibi Serdar’la da yıllık 2 milyon avrodan 3 yıl için el sıkıştı.



Pereira ve Mas da bitmeye yakın

Çok büyük bir sürpriz olmazsa futbolcunun önümüzdeki günlerde Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve arkasından imzayı atacağı öğrenildi. Sağ ve sol bek transferinde de taraftara güzel haberler var. Bordo-mavili yöneticilerin Joao Pereira ve Emmanuel Mas ile de prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. 27 yaşındaki Mas Arjantin ekibi San Lorenzo’da sol bek oynuyor ve bu sezon 11 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki Pereira ise S. Lizbon’in sağ bekinde 14 maçta 1186 dakika süre aldı.