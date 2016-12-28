Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Tarih yazan formalar” başlığıyla tanıtımı yapılan retro formalar etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. Konuşmasına, “Geçmişten bugüne kadar yazılan tarih karşınızda duruyor. Galatasaray, futbolda ve sporda ilklerin ve enlerin takımı olduğunu bir kez daha hatırlatmış oluyor. 1, 2, 3 yıldızlı olduğumuz günler geride kaldı. 5. yıldıza koşuyoruz. 5. yıldızı da ilk önce bizim takacağımız mesajını vermek istiyorum” sözleriyle başlayan Dursun Özbek, daha sonra gündeme dair soruları cevapladı. Galatasaray camiası için büyük önem taşıyan Riva ve Florya projelerinin son durumu hakkında bilgi veren Özbek, “Emlak Konut ile bugün imzaları attık. Daha önce projelerle ilgili ana protokolü gerçekleştirmiştik. Bir protokol daha ekleyip imzalar atıldı. Gayrimenkullerin geliştirilmesinden gelecek parayla banka borçlarımızı kapatacağız” ifadelerini kullandı.



Transfer yapmayı planlıyoruz

16 hafta itibarıyla sonuçlar açısından son derece memnun olduğunu dile getiren Başkan Dursun Özbek, “İlk yarıyı üçüncü sırada bitirdik. Liderle aradaki fark üç puan. 3 puanlı sistemde bu önemli bir fark değil. Şampiyonluk yarışında kafaya yerleşmiş üç takımdan biriyiz. Zaman zaman inişler çıkışlar olabiliyor. Şampiyonluk yolunda mart, nisan, mayıs aylarındaki performansın çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda takımın sahaya koyacağı performans çok daha etkili olacak. Ara transfer döneminde de takıma takviyeler yapmayı planlıyoruz. Ama 65 milyon avroluk UEFA tedbiri var ve sınırdayız. Bu doğrultuda hareket edeceğiz. Kadroda ayrılıklar olursa mutlaka transfer yapacağız” diye konuştu. Özbek, “Riekerink’e yeni bir yardımcı düşünüyor musunuz” sorusuna, “Kaleci antrenörü Frans Hoek’i o noktaya getirmiştik” cevabını verdi.



“Tarih yazan formalar” yeniden satışta

GS Store tarihî formaları sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşturuyor. Galatasaray’ın 1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda destan yazdığı forma, 1997-98 sezonunda Fenerbahçe’nin 9 puan gerisinden gelip şampiyon olan takımın giydiği forma, 2001-02 sezonunda 3 yıldızı takan forma ve 2004-05 sezonunda Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe’yi 5-1 mağlup eden takımın giydiği formalar yeniden piyasaya sürüldü. Dün formaların lansmanı yapılırken o dönemlerin yıldız isimleri Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş de tanıtıma katıldı.



HASAN ŞAŞ: Hedefim G.Saray’ın hocası olmak

Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden olan ve sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük de yapan Hasan Şaş, “Hayalim bir gün bu takımın başına geçmek. Bir yerden başlayıp, sonunda Galatasaray’ın hocası olmak istiyorum. En büyük hedefim bu. İnşallah 5. yıldızı benim teknik direktörlüğümde takarız” dedi.



Aslan liderlik için sahada

Galatasaray, Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında bugün 20.30’da Tuzla ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadeleden 3 puanla ayrılıp grupta liderliğe yükselmeyi hedefliyor.



G.SARAY YALÇIN AYHAN’A YÖNELDİ

Çalık yattı

Galatasaray ara transferde önceliği savunmaya verdi. Serdar Aziz’in sezonu kapatmasının ardından arayışlara geçen sarı-kırmızılı yönetim, G.Birliği’nin başarılı stoperi Ahmet Çalık için girişimde bulundu. Fakat Başkan İlhan Cavcav futbolcu için 5 milyon avro isteyince pazarlıklar başlamadan bitti. Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılı yönetim Başakşehir’den Yalçın Ayhan’ı gündemine aldı. Başarılı futboluyla Milli Takım’a kadar yükselen Ayhan 2005-06 sezonunda G.Saray’da forma giymişti. Başkan Dursun Özbek’in hafta içinde Başakşehir yönetimiyle masaya oturacağı ve para+futbolcu teklifi yapacağı belirtildi.