Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Avrupa’yı dize getirdiği 1988-89 sezonunda takımın yıldızı olan Cevad Prekazi, Neuchatel Xamax’ı 5-0 mağlup ettikleri maçtaki formayı yeniden giydi. Prekazi, “Bu forma benim için her şeydir. Eşime tembihledim; öldükten sonra tabutumun içinde bu forma olsun” dedi. O sezon Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Finali’nde Monaco’ya yaklaşık 40 metreden gol atan efsane futbolcu yaptığı vuruşu da anlattı: “Birçok defa frikikten gol attım ve yaptığım vuruşların hepsini tekrarlayabildim, şu anda da aynı vuruşları yaparım ama o golde yaptığım vuruşu bir daha yapamadım. O vuruşta ayağımın dışıyla falso vermek istemiştim, top füze gibi gitmişti...”