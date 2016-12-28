Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İkinci yarı daha iyi bir Beşiktaş olacak, o anlamda çalışacağız. Oyuncularımız yetenekli ama daha da üst seviyeye çıkmalılar. Yarına umutla bakıyorum” dedi.