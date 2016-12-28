Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de ilk yarının bitmesiyle birlikte yönetim ve teknik heyet arasındaki transfer planlama görüşmeleri de başladı. Emenike ile Van der Wiel’in biletini kesen Teknik Direktör Dirk Advocaat, Çin’den teklif alan Fernandao’nun satışına izin verirken, Miroslav Stoch ile Salih Uçan’ın da üzerini çizdi. Sezon başında gönderilmesi gündeme gelen ve Avrupa kadrosuna alınmayan Aatıf sonrasında sergilediği performansla yerini garantiye alırken, verilen şansları değerlendiremeyen Stoch ve Salih gönderilecekler listesinde yer aldı. Öncelikle sağ bek, orta saha ve forvet transferi isteyen Advocaat, istemediği oyuncuların isimlerini yönetime sunarken, “Boşa harcayacak paramız yok. Laf olsun diye oyuncu istemiyorum” sözleriyle transfer anlayışını yineledi.