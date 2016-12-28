Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transferde kadrosuna takviye için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, sezon başında Sunderland’den kiraladığı Jeremain Lens’in bonservisi almak için de harekete geçti. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmayan Hollandalı yıldızı kaybetmek istemeyen sarı-lacivertliler, Sunderland’le görüşmelere başladı. İngilizlerin 15 milyon avroluk bonservis isteği, UEFA’nın finansal fair-play kriterlerine takılan Fenerbahçe’nin elini kolunu bağlasa da yönetim Lens’in takımda kalma isteğini koz olarak kullanarak şartları zorluyor.



Lens Fener’de mutlu

Yeniden kiralama talep eden Fenerbahçe ile Lens’i satma düşüncesindeki Sunderland henüz ortak bir nokta bulamasa da yıldız oyuncunun İstanbul’da kalma arzusu sarı-lacivertliler için önemli bir avantaj teşkil ediyor. Fenerbahçe’de kendini yeniden bulduğunu belirten Lens’in de etkisiyle kulüplerin daha makul bir bonservis üzerinden anlaşma sağlaması bekleniyor. Lens, Trabzonspor maçı sonrasında Fenerbahçe’de mutlu olduğunu söylerken, “Burada son sözü söyleyecek ben değilim. Neler olacağını göreceğiz” demişti.



SADECE 4 DEFA 11’DE OYNADI

Hatem Ben Arfa, PSG’de umduğunu bulamadı. Bir önceki sezon Nice’te 11’in değişmez oyuncusu olan Fransız futbolcu, PSG’de ise bu sezon ligde 14 maçta forma giyerken bunların sadece 4’ünde ilk 11’de yer aldı. Golü bulunmayan tecrübeli oyuncu 2 asist yaptı.