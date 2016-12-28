Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yana döne stoper arayan Galatasaray'da listeye her gün yeni bir isim girerken, son gözde Kaan Ayhan oldu. Kariyerine Fortuna Düsseldorf'ta devam eden 22 yaşındaki genç futbolcu için ilk temas kuruldu. UEFA ile yapılan anlaşma gereği 3 milyon Euro'luk bütçesi olan Aslan bu transfer için Alman ekibine 1 milyon Euro önerdi.

İMZA YAKIN

Serdar Aziz'in ağır sakatlığı, Aurelien Chedjou'nun da Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle acil stopere ihtiyaç duyan sarı-kırmızılılar Kaan konusunda imzaya yakın olduğu öğrenildi. Kaan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından keşfedildi. Terim, Dünya Kupası elemelerinde 3 maçta forma verdi.