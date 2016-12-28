Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe yenilgisinin üzüntüsünü yaşayan Trabzon’a bir kötü haber de Mehmet Ekici’den geldi.

"AYRILMAK İSTİYORUM"

Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve 5 Ocak’tan itibaren başka bir kulübe imza atma hakkı bulunan Mehmet Ekici’nin, Başkan Muharrem Usta’yla yaptığı son görüşmede “Ayrılmak istiyorum” dediği ortaya çıktı.

G.SARAY 2 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI

Trabzon’dan yıllık 1.4 milyon Euro kazanan Ekici, 1.7 milyon Euro’luk teklife olumsuz yanıt vermişti. Galatasaray'ın, Mehmet Ekici için yıllık 2 milyon Euro’yu gözden çıkardığı bildirildi.

KERVANA KATILACAK

Yüksek ihtimalle G.Saray’a gidecek olan Ekici, tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullanırsa, son dönemde Trabzon’dan Cimbom’a geçen Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Engin Baytar, Cavanda ve bir dönem Trabzon'da oynayan Umut Bulut'un izinden gitmiş olacak.

Mehmet Ekici Ağustos 2014'te 1.5 milyon Euro bedelle Trabzonspor'a transfer olmuştu.