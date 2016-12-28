Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nun 4. haftasında bugün Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor’a konuk olacak. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Galatasaray Tuzlaspor maçını ATV kanalından şifresiz ve canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Grupta ilk 3 maç sonunda 5 puan toplayan Galatasaray, Tuzlaspor karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. Grupta 6 puanla ikinci durumda bulunan rakibini yenerek zirveye yerleşmeyi amaçlayan Sarı-Kırmızılılar, 2016 yılının son sınavını da Tuzlaspor karşısında vermiş olacak. Arena’da geçen hafta oynanan maçta 1-1 devam eden mücadeleyi Cim Bom, son dakikada kazanılan penaltı vuruşuyla 2-1 kazanmış ve gruptaki ilk galibiyetini almıştı. Teknik direktör Riekerink’in yine fazla forma şansı bulamayan isimlere şans tanıması bekleniyor.

Tuzlaspor-Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve 28 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Tuzlaspor maçını A2 TV kanalından şifresiz ve canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Genç isimler dönüyor

Teknik direktör Riekerink, Tuzla maçında genç oyunculara şans vermeyi düşünüyor. Özellikle ön libero Birhan Vatansever ile santrfor Berk İsmail Ünsal’ın bugün

ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.

Josue 11'de

Geçen haftaki maçta son dakikada attığı penaltı golüyle Galatasaray’a galibiyeti getiren Josue, bugünkü mücadeleye de ilk 11’de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

TUZLASPOR: Bekir, Bülent, Volkan, Orkun, Okan, Sadık, Arif, Doğan, Tuncay, Kıvanç, Ozan

GALATASARAY: Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Birhan, Hamit, Sabri, Josue, Yasin, Berk

Galatasaray daha önce oynadığı 3 kupa maçının ikisinde berabere kalmış ve son maçını kazanmaştı. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de ise ilk devreyi 33 puanla 3. sırada tamamladı.

Türk futbolunda son yıllarda çıkışa geçen Tuzlaspor 2.Lig'de kötü sonuçlar almasına rağmen Türkiye Kupası'nda flaş sonuçlara imza atıyor. İlk iki maçında Erzincan ve Elazığspor'u mağlup eden Tuzlaspor ilk mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı.

Yönetimi ünlü futbolcular devraldı

Murat Erdoğan başkanlığındaki yeni yönetimde, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk asil üye, Emin İnal, Nacibey Donat, Ergun Akbaşoğlu, Suphi Tarım ve Cem Çalışkan ise yedek üye olarak yer aldı.