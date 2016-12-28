Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Spor'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında soruları yanıtlayan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Deportivo La Coruna oyuncusu Ryan Babel'le ilgili "müthiş" ifadesini kullandı.

Dilmen, "Müthiş bir transfer. Ben çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın tam aradığı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş, kanatlarda oynayan Olcay ve Kerim Frei'dan bu sezon yeterince verim alamadı. Babel transferi bu açıdan önemli..." şeklinde konuştu.



"ETO'O TRANSFERİNİ RIZA HOCAYA SORDUM"



Adı sıkça Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu Samuel Eto'o transferini Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'a sorduğunu söyleyen Dilmen şöyle konuştu:

"Hocayla konuştum. Antalyaspor, Eto'o'ya karşılık Necip Uysal ve Kerim Frei istemiş. Beşiktaş, Necip'i vermek istememiş. Kerim de Antalya'ya gitmek istememiş. Dolayısıyla Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi şimdilik gözükmüyor. Trabzonspor da Eto'o istiyor."