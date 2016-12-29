Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orlando Magic 101 - 120 Charlotte Hornets

Gecenin ilk maçında Charlotte Hornets deplasmanda Orlando Magic'i 120-101 mağlup etti. Hornets'te Kemba Walker 21 sayı, 5 asistle oynadı. Nicolas Batum ise 20 sayı, 9 ribaund ve 8 asist üretti.

Magic'te ise Vucevic 21 sayıyla oynadı. Serge Ibaka 20 sayı, 7 ribaund ve 3 asistlik performans sergiledi.

Washington Wizards 111 - 105 Indiana Pacers

Gecenin bir diğer maçında Washington Wizards evinde Indiana Pacers'ı 111-105 mağlup etmeyi başardı. Wizards'ta John Wall 36 sayı, 11 ribaund ve 9 asistlik performans sergiledi. Otto Porter JR 22 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Pacers'ta Paul George'un 34, Jeff Teague'nin 19 sayı, 11 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Atlanta Hawks 102 - 98 New York Knicks

Dennis Schroder'in 27 sayı, Dwight Howard'ın 16 sayı, 22 asistlik performans sergilediği karşılaşmayı Atlanta Hawks, New York Knicks'i 102-98'lik skorla kazandı.

Knicks'te Derrick Rose 26 sayı, 7 ribaund ve 6 asist üretirken, Pozingis 24 sayıyla oynadı.

Detroit Pistons 94 - 119 Milwaukee Bucks

Gecenin bir diğer maçında Milwaukee Bucks deplasmanda Detroit Pistons'ı 119-94 mağlup etti. Bucks'ta Jabari Parker 31 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle oynadı. Giannis Antetokounmpo ise 23 sayı, 8 asistlik performans sergiledi.

Pistons'ta Tobias Harris 23 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı. Andre Drummond 16 sayı attı ve 9 ribaund aldı.

Chicago Bulls 101 - 99 Brooklyn Nets

Jimmy Butler'ın son saniye basketiyle Chicago Bulls, Brooklyn Nets'i 101-99 mağlup etti. Bulls'ta Jimmy Butler 40 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı.

Nets'te Brook Lopez 33 sayı, Kilpatrick 18 sayı atmayı başardı.

New Orleans Pelicans 102 - 98 Los Angeles Clippers

New Orelans Pelicans evinde Los Angeles Clippers'ı 102-98 mağlup etti. Pelicans'ta Anthony Davis 20 sayı, 5 ribaund üretti. Buddy Hield 17 sayıyla oynadı.

Clippers'ta Austin Rivers 22, Chris Paul 21 sayıyla oynadı. DeAndre Jorfan 13 sayı, 25 ribaund üreterek double-double ile oynadı.

San Antonio Spurs 119 - 98 Phoenix Suns

Gecenin bir diğer maçında LaMarcus Aldridge'ın 27 sayı, 8 ribaund ve Pau Gasol'un 16 sayı, 10 ribaund ile oynadığı karşılaşmayı San Antonio Spurs kazandı. Tony Parker ise 20 sayı üretti.

Suns'ta TJ Warren 23 sayı, 6 asist ile oynadı. Brandon Knight ise 14 sayı, 5 asist üretti.

Denver Nuggets 105 - 103 Minnesota Timberwolves

Son saniyeye kadar baş başa geçen mücadeleyi Denver Nuggets 105-103 kazandı. Nuggets'ta Gallinari 18, Chandler 17, Jokic 16, Harris 17, Mudiay 11 sayı atarak galibiyetin mimarları oldu.

Timberwolves'ta Wiggins 25 sayı, 5 ribaund üretti. Dieng ise 20 sayı atarken, Karl Anthony Wons 15 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.

Portland Trail Blazers 102 - 89 Sacramento Kings

Gecenin bir diğer maçında Portland Trail Balzers, Sacramento Kings'i 102-89 mağlup etti. Blazers'ta CJ McCollum 20 sayı, 7 asistlik performans sergiledi. Plumlee ise 12 sayı, 14 ribaund ile double-double yaptı.

Kings'te DeMarcus Cousins 28 sayı, 8 ribaund, 6 asist ile oynadı. Temple ise 14 sayı attı.