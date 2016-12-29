Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı-mavililerde, 16 maçta atılan 19 golün 18'ini yabancı futbolcular kaydetti.

Kardemir Karabükspor'da 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore, 7 golle en skorer futbolcu oldu.

Sezon başında kiralık oynadığı Atiker Konyaspor'dan yeniden takımına dönen Burkina Fasolu milli oyuncu, ilk haftalarda gösterdiği performansla göz doldurdu.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle Karabük taraftarının gönlünü yeniden kazanan Traore, 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesine gitmek zorunda kaldı ve ligin 13. ve 14. haftalarındaki maçlara çıkamadı.

Moral bozukluğunu ligin 15. ve 16. haftalarında oynadığı maçlara da yansıtan Traore, uzun süre lider götürdüğü gol krallığında 10 gole sahip Beşiktaş'ın oyuncusu Cenk Tosun ve 8 golü bulunan Atiker Konyaspor'dan Riad Bajic'in ardından 3. sırada kendisine yer buldu.

Trabzonspor'dan büyük umutlarla Karabük'e sezon başına getirilen Malili milli forvet Mustapha Yatabare ise attığı 4 golle, Traore'nin ardından takımının en golcü ikinci oyuncusu olarak dikkati çekti.

Yatabare'yi ikişer golle Ermin Zec, Iasmin Latovlevici ve Olafur Ingi Skulason takip etti. Barış Baştaş ve Cristian Tanase ise birer gole sahip.

Takımın en istikrarlısı Latovlevici

Kırmızı-mavili ekibe bu sezon Gençlerbirliği'nden katılan Rumen milli oyuncu Iasmin Latovlevici, sezonun ilk yarısında oynanan 16 maçın tamamında 90'ar dakika forma giydi.

Takımının en istikrarlı oyuncusu olma başarısını gösteren Latovlevici, attığı 2 golle de taraftarının gönlünde taht kurdu.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonun ilk yarısını topladığı 18 puanla 11. sırada tamamlayan ve bu sürede 23 futbolcunun görev aldığı Kardemir Karabükspor'da Latovlevici'yi, oynadığı 14 maçta bin 243 dakika sahada kalan Barış Başdaş izledi. Fransa'nın Bordeaux takımından alınan ve bu sezon 14 maçta forma giyen Gabonlu milli futbolcu Andre Biyogo Poko ise bin 241 dakika formasını terletti.

Poko'yu 14 maçta bin 199 dakika forma giyen Ceyhun Gülselam ve bin 104 dakika sahada kalan Dany Nounkeu takip etti.

Hırvat teknik direktör Igor Tudor, 16 maçlık bölümde aralarında Fatih Atik ve İshak Doğan gibi futbolcuların da bulunduğu 13 oyuncuya hiç forma şansı tanımadı.

Kardemir Karabükspor'un Rumen milli oyuncusu Marius Alexe ise sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımıyla maça çıkamadı. Kırmızı-mavili ekibin yıldız oyuncusu Isaac Promise ise sadece 3 maçta toplam 27 dakika sahada kalabildi. Tudor, takıma istediğini veremeyen ve antrenmanlarda kendini gösteremeyen bu oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktı.

En "hırçın" Dany

Türkiye'de daha önce Gaziantepspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor'da da forma giyen Kardemir Karabükspor'un Kamerunlu milli futbolcusu Dany Nounkeu, 2 kırmızı ve 5 sarıyla takımının en "hırçın" futbolcusu olarak dikkati çekti.

Bu oyuncuyu 1 kırmızı ve 5 sarı kartla Ceyhun Gülselam, 1 kırmızı kartla Kerim Zengin ve 7 sarı kartla da Barış Başdaş takip etti. Takımın forma şansı bulan 10 futbolcusu ise hiç kart görmeden sahadan ayrıldı.

Taraftar desteği

Maçlarını 16 bin kişi kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynayan Kardemir Karabükspor, iç sahada oynadığı 8 karşılaşmadan 3'üne cezası nedeniyle seyirci alamadı.

İki karşılaşmada ise kısmi tribün kapatma cezası alan Karabük ekibi, maç başına 4 bin taraftara oynadı. Ligin ilk devresinde istediği taraftar desteğini arkasına alamayan Kardemir Karabükspor, ikinci devrede, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile iç sahada oynayacak.

Karadeniz temsilcisi, seyircisi önünde oynadığı 8 karşılaşmada, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan topladı. Kırmızı-mavililer bu maçlarda 13 gol atma başarısı gösterirken kalesinde ise 7 gol gördü.

İç sahadaki başarısını dış sahada gösteremeyen Karabük ekibi, rakip sahalarda oynadığı 8 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet alabildi.

Aleyhine en çok penaltı çalınan ekip

Kardemir Karabükspor, ligin ilk bölümünde aleyhine en çok penaltı düdüğü çalınan ekip oldu.

Aleyhine 7 kez penaltı çalınan kırmızı-mavililer, sadece iki defa penaltı kullanabildi.

Hedef lige tutunmak

Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona kadrolarını ve teknik ekibi tamamen yenileyerek başladıklarını ve kendilerine ligde kalma hedefi belirlediklerini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda iyi bir hazırlık döneminin ardından lige başladıklarını anlatan Tankut, "Çok iyi mücadele eden ve iyi oyun oynayan bir takımız. Bunu oynadığımız maçlarda gösterdik ancak çeşitli nedenler yüzünden istediğimiz sonuçları birçok maçımızda alamadık. Buna beklenmedik sakatlıklar, cezalar ve hakemlerin yanlış kararları neden oldu. Kardemir Karabükspor, ligin ilk devresinde futbol camiasından her maçında övgüler alan bir ekip oldu. Bunu ikinci devrede de sürdürerek üstüne katmak istiyoruz." diye konuştu.

İkinci yarıya teknik ekibin istekleri doğrultusunda takıma takviye yaparak başlayacaklarını belirten Tankut, "Kalan 18 maçımızda yine hedefimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz. Her maçımızda izleyenlerin zevk almasını sağlayacak oyun ortaya koymaya çalışacağız. Sezonu bulunduğumuz konumun daha üstünde bitirmenin gayreti içinde olacağız." dedi.

Tankut, ligin kalan yarısında daha çok taraftara ihtiyaçları olduğunu, taraftarların takımlarını yalnız bırakmayacağına inandığını sözlerine ekledi.