Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 2015-2016 sezonun ardından TFF 1. Lig'e düşen kırmızı-beyazlı ekip, 11 yıl aradan sonra mücadele ettiği ligde ilk haftalarda adaptasyon sorunu yaşadı.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde bir türlü istenilen puanları toplayamayan Sivas ekibi, 5. haftanın sonunda topladığı 4 puanla kendisine 15. sırada yer bulabildi. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Süper Lig hedefinden uzaklaşmak istemeyen Sivasspor yönetimi, Özköylü ile yollarını ayırarak, takımı 3. kez Mesut Bakkal'a emanet etti.



Bakkal yönetimindeki ilk maçta Altınordu'yu sahasında 2-1'le geçen Sivasspor, gelecek haftalar için de taraftarına umut verdi. Bakkal'ın görevi devralmasından sonra hem savunmada hem de hücumda daha agresif, daha mücadeleci görüntü sergileyen kırmızı-beyazlılar, seri galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak oldu.

Mesut Bakkal yönetiminde 11 maçta 1 yenilgi, 3 beraberlik ve 7 galibiyetle 24 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, 28 puanla sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 4. sırada tamamladı.

Gol yükünü Burhan sırtladı

Sivasspor'un çıkışında, deneyimli orta saha oyuncusu Burhan Eşer'in önemli katkısı oldu. Burhan, 2016-2017 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde 8 golle skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkati çekti.

Sivas temsilcisinin ligde attığı 24 golün 8'inde imzası bulunan Burhan, 13 maçta bin 2 dakika sahada kaldı.



Geride kalan periyotta 12 futbolcunun gol atma sevinci yaşadığı kırmızı-beyazlılarda, Brezilyalı orta saha oyuncusu Leandro 4, Ergin Keleş 3 kez fileleri havalandırdı.

Sivasspor'da, Ahmet Cebe, Ziya Erdal, Joan Oumari, John Boye, Kerim Avcı, Hakan Arslan, Musa Sinan Yılmazer, Beykan Şimşek ve Galip Güzel birer kez gol sevinci yaşadı.

Ziya Erdal'ın istikrarı

Sivas ekibinde, sezonun ilk bölümünde 15 maçta bin 292 dakika sahada kalan Ziya Erdal ise en istikrarlı futbolcu oldu.

Ziya Erdal'ı, 16 maçta bin 249 dakika ile golcü oyuncu Ergin Keleş ve 13 maçta bin 86 dakikayla stoper Joan Oumari takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında yollarını ayırdığı Jeronimo Barrales 1 maçta 64 dakika, kaleci Korcan Çelikay ise 2 maçta 132 dakika ile en az süre alan isimler olarak dikkati çekti.