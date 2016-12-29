Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DÜNYANIN EN PAHALISI

Arjantin'in Boca Juniors takımından Çin Süper Lig temsilcisi Shanghai Shenhua'ya transfer olan Arjantinli oyuncu Carlos Tevez, tüm zamanların en yüksek maaşını alan futbolcu olacak. Uruguaylı Gustavo Poyet'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Çin ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, yıllık 42 milyon dolar (148,5 milyon lira) maaş alacak. Kadrosunda Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin ile eski Beşiktaşlı Demba Ba'yı bulunduran Shanghai ekibi, daha önce Manchester United, Manchester City ve Juventus formaları giyen Tevez'i 10 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Tevez, en fazla maaş ödenen futbolcular sıralamasında ilk 2 basamakta bulunan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bırakarak zirveye yerleşti.

Tam bir gol makinesi

Kariyerine Boca Juniors'ta başlayan golcü oyuncu, 2006'da İngiltere'nin yolunu tuttu. West Ham United'taki performansı beğenilince Manchester United renklerine bağladı Tevez'i. İlk sezonunda 19 gol atan Arjantinli, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırdı. ManU'daki ikinci sezonunda ise 15 gol atan Tevez, lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Manchester'ın diğer ekibi City'ye transfer oldu. Arjantinli oyuncu 31 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırarak Premier Lig'in en golcüsü oldu. Tevez, Avrupa'daki son durağı İtalya Serie A'da Juventus ile üst üste 2 sezon lig şampiyonluğuna ulaştı. Siyah-beyazlı ekipte görev aldığı toplam 108 maçta 55 gole imza atan 32 yaşındaki oyuncu, Serie A'da 2015'in en iyi futbolcusu unvanını elde etti. Carlos Tevez, 2001-2004 ve 2015-2016 yılları olmak üzere 2 dönem formasını giydiği Boca Juniors'ta ise 70 maçta 40 defa gol sevinci yaşadı.



MESSİ VE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Carlos Tevez kanacağı 148,5 milyon lira ile dünya yıldızlarına fark atacak. Real Madrid ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli Ronaldo yıllık 74 milyon lira, Barcelona ile sözleşmesi 2018'de sona erecek Arjantinli yıldız Messi ise 70 milyon lira maaş alıyor.



TEVEZ'İN KARNESİ

KULÜP MAÇ GOL

Boca Juniors 70 40

Juventus 96 50

Manchester City 125 74

Manchester United 89 34

West Ham 26 7

Arjantin 76 13

Murad Tamer-Türkiye Gazetesi