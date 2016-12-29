Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, sarı kırmızılı kulüp ile Emlak Konut GYO arasında imzalanan protokoller hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Emlak GYO) ile ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere protokol imzalamışlardır.

Emlak Konut GYO'nun söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508 milyon 729 bin 251,72 TL olacaktır.

İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır."