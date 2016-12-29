Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fener Menemen geniş özeti skoru ve golleri. Fenerbahçe Menemenspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 2016 yılının son maçında Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Menemen Belediyespor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisini konuk edeceği maçtan 3 puanla ayrıldı. Fener Menemen geniş özet, FB Menemen golleri, Fener Menemen golleri izle gibi merak ettiğiniz tüm haberleri "Fenerbahçe 6-0 Menemen geniş özet (FB, Menemen skoru, özeti ve golleri)" başlıklı haberimizden öğrenebilirsiniz. Fener Menemen maçına dair tüm haberler burada.

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FENERBAHÇE 6 - 0 MENEMEN

90'Menemen Belediyesporlu futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Efe'nin ortasını savunma karşıladı.

89'Abdullah Samed'in müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor serbest vuruş kullanacak.

88'Mustafa'nın kullandığı ikinci korneri savunma karşıladı.

87'Mustafa'nın kullandığı kornerde Fabiano topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Devam eden atakta Ahmet'in ortasını Yiğithan karşıladı ve top dışarıya gitti. Menemen Belediyespor bir kez daha korner kullanacak.

87'Alberk'in sol kanattan yaptığı ortayı Roman Neustadter karşıladı ve top dışarıya gitti. Konuk ekip korner kullanacak.

86'Menemen Belediyespor tehlikeli geldi. Ahmet'in sağ kanattan ortasında Mert Hakan'ın kafa vuruşu dışarıya gitti.

85'Menemen Belediyesporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

84'Salih'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Stoch topu ağlara gönderdi.

84'GOL!

84'Salih uzaktan şansını denedi. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

83'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

82'Abdullah'ın ortasında Ahmet Arı ceza sahasında topla buluştu. Ahmet şut çekmek isterken İsmail araya girdi ve tehlikeyi önledi.

81'Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta Yiğithan topu karşıladı.

80'Mert Hakan, Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk takım tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

79'Menemen Belediyespor oyuna bir kez daha başladı.

78'Şener'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandao kaleciden sıyrılarak topu ağlara gönderdi.

78'GOL!

77'Efe'nin sağ kanattan yaptığı ortayı Roman Neustadter karşıladı.

76'Fenerbahçe'de Skrtel yerini Yiğithan'a bıraktı.

76'Salih savunmanın arkasına koşu yapan Fernandao'yu düşündü ancak top oldukça hızlı. Amir kalesini terk ederek topu aldı.

75'Menemen Belediyespor tehlikeli geldi. Abdullah'ın ceza sahası içinden çektiği şut az farkla dışarıya gitti.

74'Menemen Belediyespor'da Yasin yerini Alberk'e bıraktı.

73'Gelişen Menemen Belediyespor atağında Abdullah'ın sol kanattan yaptığı orta kaleci Fabiano'da kaldı.

72'Fenerbahçe'de Caner yerini Erdi Can'a bıraktı.

71'Skrtel sol kanatta hareketlenen Stoch'u düşündü ancak pozisyon ofsayt.

70'Menemen Belediyespor bir kez daha santra noktasında.

69'GOL!

68'Ertuğrul'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mustafa'nın ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

68'Menemen Belediyespor oyuna bir kez daha başladı.

68'Fenerbahçe'de Ramazan yerini Samed'e bıraktı.

67'Şener'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Caner'in ortasında Fernandao topu ağlara gönderdi.

67'GOL!

66'Yasin uzaktan şansını denedi. Onun şutu Fabiano'da kaldı.

66'Mustafa korneri Ertuğrul ile paslaşarak kullandıktan sonra ortasını yaptı. Savunma bu ortayı karşıladı.

65'Efe'nin sağ kanattan yaptığı ortayı Skrtel karşıladı ve top dışarıya gitti. Menemen Belediyespor korner kullanacak.

64'Maçta bu dakikalarda tempo iyice arttı.

63'Menemen Belediyesporlu futbolcular Murat'a yapılan faulde serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Mert Hakan'ın şutu dışarıya gitti.

63'Murat'a faul yapan İsmail sarı kart gördü.

62'Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşu savunma karşıladı. Sonrasında gelişen Fenerbahçe atağında Salih Stoch'a pasını aktaramadı.

61'Mustafa'nın sağ kanattan yaptığı ortada Ahmet topa vurdu ancak top kaleye yönelmedi. Sonrasında Ramazan Murat'a faul yaptı. Konuk takım serbest vuruş kullanacak.

60'Menemen Belediyesporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

59'Stoch'un kullandığı kornerde Fernandao'nun vuruşu dışarıya gitti.

58'Gelişen Fenerbahçe atağında Stoch rakibinden sıyrıldıktan sonra Fernandao'ya pasını verdi. Onun şutunu kaleci çıkardı. Sonrasında Salih'in şutu direkten döndü. Devam eden pozisyonda Stoch'un şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

57'Mustafa İsmail'den sıyrıldıktan sonra ortasını yapmak istedi ancak Caner kademeye girerek Mustafa'dan topu aldı.

56'Yasin'in sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda Ertuğrul İsmail'e faul yaptı.

55'Stoch'un kullandığı kornerde top doğrudan dışarıya gitti.

54'Ramazan'ın pasıyla topla buluşan Stoch kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun şutunda Amir topu çıkartmayı başardı. Fenerbahçe korner kullanacak.

53'Gelişen Menemen Belediyespor atağında Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdullah'ın şutu savunmadan geri döndü. Sonrasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ramazan Fernandao'yu düşündü ancak Amir kalesini terk ederek topu aldı.

52'Yasin sol kanattan ortasında Ahmet kafayla topu takım arkadaşına indirdi ancak savunma araya girdi.

51'Yasin sol kanatta hareketlenen Ahmet'i düşündü ancak Şener zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.

50'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

49'Menemen Belediyespor ikinci yarıya etkili başladı.

48'Mustafa'nın kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambol sonrası Fabiano kalesini terk ederek topu aldı.

48'Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta Fabiano topu çıkardı ve top dışarıya gitti. Konuk takım korner kullanacak.

47'Skrtel Ahmet Arı'ya faul yaptı ve sarı kart gördü. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

46'Menemen Belediyespor'da Gökhan ve Erman çıktı. Mustafa ve Ahmet oyunda.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

D.A.İlk yarıda Fenerbahçe 3 isabetli şut çekerken, Menemen Belediyespor 1 isabetli şut çekti.

D.A.İlk yarıda son düdük çaldı. Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45'Hakan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Fabiano topu uzaklaştırdı.

45'Abdullah'ın sol kanattan yaptığı ortada Gökhan kafayla topu Erman'a aşırdı ancak Roman Neustadter araya girdi ve topu kesti.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

45'Erman'ın kullandığı serbest vuruşu savunma karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Stoch'a faul yapan İbrahim sarı kart gördü.

44'Menemen Belediyespor'da Hakan yerde kaldı. Menemen Belediyespor bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

43'Menemen Belediyesporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Erman'ın ortasını savunma karşıladı.

43'Ramazan Erman'a faul yaptı. Menemen Belediyespor serbest vuruş kullanacak.

42'Gelişen Menemen Belediyespor atağında Abdullah'ın ortasını savunma karşıladı.

41'GOL!

40'Ramazan topla birlikte ceza sahasına girdi. Onun vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

39'Ertuğrul İsmail'e faul yaptı. Ardından hakeme itirazlarda bulundu ve sarı kart gördü.

38'Menemen Belediyespor oyuna yeniden başladı.

37'İsmail'in sol kanattan yaptığı ortayı Yasin karşıladı. Devam eden atakta Salih ceza sahasında topu havalandırdı. Fernandao bu topta röveşatayla topu ağlara gönderdi.

37'GOL!

35'Topla oynama oranları: Fenerbahçe %57 Menemen Belediyespor %43

34'Gelişen Fenerbahçe atağında Stoch uzaktan şansını denedi. Onun şutunda top az farkla dışarıya gitti.

33'Yasin Şener'in müdahalesiyle yerde kaldı ve sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

32'İsmail'in sol kanattan yaptığı ortada Caner'in vuruşu yandan dışarıya gitti.

31'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak rakibinin atağa çıkmasına engel oluyor.

30'Stoch'un sol kanattan yaptığı ortada Fernandao ceza sahası içinde topa vuramadı ve top dışarıya gitti.

29'Stoch'un sol kanattan yaptığı ortada Ramazan ceza sahası içinde topa ıska geçti.

28'Menemen Belediyesporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Mert top kaybı yaptı.

27'Veli Caner'in müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor serbest vuruş kullanacak.

26'Gelişen Menemen Belediyespor atağında Abdullah'ın sol kanattan yaptığı ortayı Skrtel karşıladı.

25'Erman serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Şener Abdullah'tan topu aldı ve ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı.

24'Bu kez Mert İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

23'Erman serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Yasin top kaybı yaptı.

22'Abdullah Şener'in müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.

22'Stoch'un kullandığı kornerde Skrtel'in vuruşu dışarıya gitti.

21'Salih'in pasıyla topla buluşan Şener sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

20'Yasin'in sol kanattan ortasında top yine Fabiano'da kaldı.

20'Topla oynama oranları: Fenerbahçe %56 Menemen Belediyespor %44

19'Gelişen Menemen Belediyespor atağında Efe'nin sağ kanattan yaptığı orta kaleci Fabiano'da kaldı.

18'Stoch'un kullandığı kornerde Skrtel'in kafa vuruşu dışarıya gitti.

18'Salih İbrahim'den sıyrılmak isterken top İbrahim'e çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak.

17'Stoch'un kullandığı kornerde Caner'in vuruşu dışarıya gitti.

16'Şener'in sağ kanattan yaptığı ortada Salih'in şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

15'Murat Fenerbahçe savunmasının arkasına koşu yapan Gökhan'ı topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

14'Gelişen Menemen Belediyespor atağında Erman ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu kaleci Fabiano'da kaldı.

14'Stoch'un sol kanattan yaptığı ortada Efe Fernandao'dan önce kafayı vurdu.

13'İsmail rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasını savunmada Murat karşıladı.

12'Ozan ilerde hareketlenen Fernandao'yu düşündü ancak top oldukça hızlı.

11'Ramazan'ın pasında topla buluşan Salih ceza sahasındaki Fernandao'yu düşündü ancak Fernandao dengesini kaybetti ve topu alamadı.

11'Erman'ın kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

10'Gökhan Ünal Roman Neustadter'in müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

9'Yağmurdan dolayı ağırlaşan saha zemininden dolayı iki takım da zaman zaman pas yapmakta zorlanıyor.

8'Menemen Belediyespor'da bu kez Abdullah ortasını yaptı. Onun ortası Fabiano'da kaldı.

7'Gelişen Menemen Belediyespor atağında Yasin'in sol kanattan yaptığı ortayı Skrtel karşıladı.

6'Stoch'un kullandığı kornerde Amir yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Stoch'un ortasında Fernandao'nun kafa vuruşu dışarıya gitti.

5'Şener'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Veli karşıladı. Devam eden pozisyonda İsmail'in soldan ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

4'Abdullah Şener'den sıyrılmak isterken ona faul yaptı ve top Fenerbahçe'ye geçti.

3'Menemen Belediyesporlu oyuncular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

2'İstanbul'da etkili olan yağmur ve soğuk hava nedeniyle oyuncular sahada zorluk yaşıyor.

1'Gelişen Fenerbahçe atağında Ramazan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı İbrahim karşıladı.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Bu akşam Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başladı.

Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor arasında oynanacak Türkiye Kupası C Grubu 4. maçını, hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu



FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Ozan, Caner, Salih, Ramazan, Stoch, Fernandao

MENEMEN BLD: Amir, Veli, Efe, Mert, Yasin, İbrahim, Ertuğrul, Abdullah, Murat, Erman Kılıç, Gökhan Ünal

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı akem Ümit Öztürk yönetecek.

İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dick Advocaat’ın, ligde fazla forma şansı vermediği oyuncularından oluşan bir 11’le takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Grupta ilk 3 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe, lider Gençlerbirliği’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise C Grubu’nda 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında yarın deplasmanda Menemen Belediyespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların, iki ayrı grup halinde 5’e 2 top kapma ve çift kale maçla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları bildirildi.