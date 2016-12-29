Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor’da Hakan Kutlu’nun 6 Aralık tarihinde istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevini Kayserispor Altyapı Sorumlusu Ertuğrul Seçme yürütüyordu. Geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü kongrede Kayserispor Kulüp Başkanlığı’na Ahmet Yıldız’ın gelmesinin ardından teknik direktör görüşmeleri hız kazandı. 2005-2007 yılları arasında da takımı çalıştıran Ertuğrul Sağlam isminde yoğunlaşan yönetim, başarılı teknik adam ile temasa geçti.

Sağlam ile görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, Kulüp Başkanı Ahmet Yıldız, “1-2 gün içinde netlik kazanacak” dedi.