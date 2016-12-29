Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid, THY Euroelague’in 15. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Anadolu Efes’i 80-78’lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, “Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü Efes, Euroleague’in en atletik takımı. Dış sahada oynadığımızı biliyorduk. 3 teknik, 3 sportmenlik ve 3 hücum faul aldık. Koçlar, hakemler konuştuğu zaman saçma oluyor. Çünkü anlamalıyız ki hakemlerin görevi zor. Maçın videosunu izledikten sonra konuşmalıyız. Hafta boyunca yaşadığımız sorunları çözdük. Birçok sorun yaşadık. Bazı oyuncuları hasta ve sakattı. Bugün oyuncularımın ortaya koydukları efordan dolayı gururluyum. Galibiyetten dolayı çok mutluyum Euroleague’de dış sahada kazanılan maçların zor olacağının farkındayım” şeklinde konuştu.

ANADOLU EFES CEPHESİ

Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, Real Madrid’e karşı çok zor bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Anadolu Efes, THY Euroelague’in 15. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’ie 80-78’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, “Bugün bizim için zor bir mağlubiyet oldu. Çünkü iyi bir takıma karşı oynadık. Ne zaman hata yapsak cezalandırdılar. Sportmenlik ve ofansif fauller çalındığı zaman maçın gidişatını değiştirdiler. Bu yüzden de maç bizim için kötü bir yola girdi. Son dakikalarda atışları kaçırdık ve maçı kazandılar” şeklinde konuştu.