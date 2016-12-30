Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında bugün saat 19.00’da Akatlar Spor Salonu’nda Beşiktaş ile oynayacak.

Bu maç öncesinde yazılı açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, maçın sıralama açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, zorlu mücadeleye hazır olduklarını söyledi. Beşiktaş’ın ligin tecrübeli ve iyi kadroya sahip takımlarından biri olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, bu maçın siyah-beyazlılar için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, “Türkiye Kupası'na katılmak için bu son maçları olacak. Kupaya girecek ilk 8 takımın 4’ü girmeyi garantiledi. Diğer takımlarda mücadele ediyor. Dolaysıyla Beşiktaş için Türkiye Kupasına girebilmek adına bu maç ayrı bir önem taşıyor” dedi.

Kalaycıoğlu, zor maçlardan birine çıkacaklarını ifade ederek, “Takım olarak yoğun çalıştık, kendimizi mücadeleye hazır hissediyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Mücadele gücü yüksek kaliteli bir kadroya sahibiz. Pota altında sayılar üretebilmek için 40 dakika boyunca sahada en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum” şeklinde konuştu.