Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Avrupa Ligi'ndeki son iki maçında UNICS Kazan ve Anadolu Efes'e mağlup olan Galatasaray Odeabank, Brose Baskets Bamberg'i kendi evinden mağlup edebilmek için mücadele verecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Odeabank, geride kalan 14 maçta 4 galibiyet ve 10 yenilgiyle ligde son sırada yer alırken, 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Brose Bamberg ise 11. sırada bulunuyor.

Euroleague'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray Odebank 15. hafta maçında Alman ekibi Brose Bamberg ile Abdi İpekçi'de karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz rakibini taraftarının da desteğiyle yenerek bu sezonki 5. galibiyetini almak istiyor. Geçen hafta sahasında Olympiakos'u mağlup eden Bamberg'in bu sezon deplasmanda tek galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray Odeabank Brose Baskets Bamberg maçı saat kaçta hangi kanalda?

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı, TRT Spor şifresiz ve LigTV 3 şifreli canlı yayınlayacak.

Galatasaray Odeabank, geride kalan 14 maçta 4 galibiyet ve 10 yenilgiyle ligde son sırada yer alırken, 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Brose Bamberg ise 11. sırada bulunuyor.

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 15. hafta maçında 30 Aralık 2016, Cuma günü Brose Basket Bamberg ile karşı karşıya gelecek. Abdi İpekçi Arena’daki mücadele saat 20:00’de başlayacak ve TRT Spor ile LigTV 3’ten naklen yayınlanacak.

THY EuroLeague 14. haftasında Anadolu Efes’i konuk eden takımı mücadeleden 76-86 mağlup ayrıldı. Schilb 21, Tyus 15 sayıyla çift hanelere çıkan isimlerimiz oldu. Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 25 Aralık Pazar günü Pınar Karşıyaka’ya konuk olan Galatasaray Odeabank mücadeleden 78-72 mağlup ayrılmıştı. Blake Schilb ve Göksenin Köksal 15’er sayıyla oynarken Deon Thompson 12, Jon Diebler ve Sinan Güler 10’ar sayıyla mücadele etmişti.

Maç öncesi Galatasaray Odeabank’ta notlar:

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, tarihinde 4. kez EuroLeague’de mücadele ediyor. Avrupa Arenası’ndaki en büyük organizasyonda toplamda 81 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmalardan 30 galibiyet ve 51 mağlubiyet aldı.

Galatasaray Odeabank’ın 32 yaşındaki takım kaptanı Sinan Güler, Sarı-Kırmızılı formayla en çok EuroLeague’de oynayan oyuncu konumunda (62).

Alex Tyus, Anadolu Efes karşılaşmasıyla birlikte EuroLeague kariyerindeki 100. maçına çıktı.

Austin Daye, beş EuroLeague karşılaşmasında 19 kez serbest atış çizgisine geldi ve bu atışları hiç kaçırmadı: 19/19.

Alex Tyus, bu sezon maç başına yaptığı 1.6 blok ortalamasıyla EuroLeague’de üçüncü sırada yer alıyor.

Tibor Pleiss, 2 ribaund daha aldığı takdirde EuroLeague'de 500. ribaundunu almış olacak.

Vladimir Micov 32 sayı daha ürettiği takdirde EuroLeague'de 1.000. sayısına ulaşacak.

EuroLeague’de 9 yıl oynayan Emir Preldzic, takımıda en uzun sene EuroLeague’de forma giyen oyuncu konumunda.

Takım istatistikleri (Galatasaray Odeabank – Brose Basket Bamberg)

Atılan Sayı: 78.1 – 80.7

Ribaund: 31.9 – 31.1

Asist: 18.6 – 17.8

Top çalma: 6.6 – 3.9

Blok: 3.8 – 3.4

İki sayı yüzdesi: %50.8 – %54.9

Üç sayı yüzdesi: %36.3 – %41.8

Serbest atış yüzdesi: %70.9 – %81.9

Verimlilik puanı: 85.4 – 86.6

İstatistik liderleri (Galatasaray Odeabank – Brose Basket Bamberg)

Sayı: Sinan Güler (11.1) – (13.1) Darius Miller

Ribaund: Alex Tyus (5.4) – (7.9) Nicolo Melli

Asist: Sinan Güler (5.6) – (5.5) Nikos Zisis

Top çalma: Sinan Güler (1.3) – (0.8) Fabien Causeur

Blok: Alex Tyus (1.6) – (1.0) Daniel Theis

Verimlilik: Alex Tyus (12.5) – (19.6) Nicolo Melli