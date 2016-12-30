Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, 2016 yılının son maçında bugün Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler'i konuk edecek.

Gaziantyep Basketbol, Spor Toto Basketbol Ligin 13. haftasında bugün evinde Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler karşısında oynayacak. Ligde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle puan tablosunda 15 puanla 14. sırada yer alan Gaziantep ekibi, bugün oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak taraftarlarına yeni yıl hediyesi vermek istiyor.

Mağlubiyet serisine son vermek istiyor

Ligde oynadığı maçlarda son 4 resmi maçtan da mağlubiyetle ayrılan Gaziantep Basketbol'da hedef Ankara ekibi karşısında galibiyetle ayrılarak 4 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor. Kırmızı-siyahlılar oynadığı son 4 resmi maçta evinde Anadolu Efes'e 75-70, deplasmanda Trabzon Medical Park'a 86-70, yine evinde Fenerbahçe'ye 102-98 ve son olarak deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'a 67-60 yenilerek ligde 4 maçlık galibiyete hasret kaldı.

Gaziantep Basketbol, Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler ile bugün saat 17.30'da Karataş Spor Salonu'nda oynayacak. - GAZİANTEP