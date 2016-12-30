Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Brezilya’nın Figuirense takımında forma giyen 23 yaşındaki sol bek Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ile 4 yıllık satın alma opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan ön sözleşmeyi imzalayan Marquinhos'un 2 numaralı formayı giyeceği belirtildi.