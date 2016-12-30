Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları pota arkası 10, diğer tribünler 15 TL olarak açıklandı. Best Balıkesir'de Muratbey Uşak maçında aldığı cezası süren Antrenör Hakan Demir, bu karşılaşmada da benche giremeyecek. Konuk Yeşilgiresun, 6 galibiyet, 6 mağlubiyeti bulunuyor.