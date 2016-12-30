Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

- Türkiye ve Avrupa’da takımlar dolaştın. Şimdi ise Brezilya... Neden Brezilya’da oynamayı tercih ettin?

- Daha genç yaşlarda fenomen Ronaldo olay yerine geldiğinde Brezilya futboluna aşık oldum. Yeteneği ve ihtişamı nefes kesiciydi. Fenerbahçe’ye katılıp Zico, Roberto Carlos, Aurelio, Alex. Andre Santos ve Cristian Baroni gibi isimlerle çalıştıktan sonra bir gün Brezilya’da oynamam gerektiğini biliyordum.



YA SEVİLİYORUM, YA NEFRET EDİLİYORUM



- Büyük bir potansiyelin var. Ancak her zaman bu potansiyelin altında kaldığın için eleştirildin. Neler söylemek istersin?

- Ben Doğu Londra geçmişine sahip, üç dil konuşan, dünyanın dört bir yanında oynayan ve harika bir aile yaşantısına sahip biriyim. Bunun için biri eleştirilebilir mi? Ben bir oyuncuyum aynı zamanda da bir kişiliğe sahibim. Herkesin kendi görüşleri var. İlk saniyeden itibaren beni görüyorlar ya da tanıyorlar. Ya beğeniyorlar ya da nefret ediyorlar. Bunları merak etmemeyi ve çok çalışarak yoluma devam etmeyi öğrendim. Teknik açıdan ve doğru bir biçimde oynamayı öğrendim. Halen pek çok kişi benim hakkımda konuşmaya devam ediyor. Ama benim oynayamayacağımı söyleyemiyor.



BURSA’DA NELER OLDU, NELER...



- Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor’da oynadın. Senin için hangisi daha iyiydi?

- Galatasaray benim kulübüm. Babam ve ailesi her zaman Arsenal’i destekledi. Ancak Türk ailemde herkes Galatasaray taraftarıydı. Muhtemelen Fenerbahçe’deki ilk sezonumda bulunduğum takım oynadığım en iyi takımdı. Bursaspor’da ise bazı yöneticiler taraftarları bana karşı çevirmeseydi mutlu olabilirdim. Bir takipçimin yolladığı Galatasaray formalı fotoğrafı retweet edince ortalık karıştı. O tweetin bana sorun yaşatması için kulübü destekleyen biri tarafından gönderildiğine inanıyorum. Çünkü maaşım güçlüydü ve ödemek istemiyorlardı. Bir yönetici, taraftarın bana karşı ayaklanacağını ve ailemin güvende olmadığını söyledi. Ardından bir taraftar Twitter’dan beni vurmak için idmana geleceğini söyledi.

Antrenmana gittim fakat o hiç gelmedi. Ancak ayrılmanın zamanı gelmişti. Fakat Bursaspor taraftarına teşekkür etmeliyim. Büyükannemin öldüğü gün oynayıp penaltıdan bir gol attığımda bana büyük destek verdiler.



KAZIM TWEETİYLE AVRUPA'YI REZİL ETMİŞTİ





Coritiba'da forma giyen Colin Kazım, Beşiktaş'taki hain terör saldırı ile yaptığı paylaşımda Batı'nın ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

Pakistanlı akademisyen Rizwan Warraich'in Türkiye'nin acısına Pakistan'ın ortak olduğunu gösteren karikatürünü paylaşan milli futbolcu, Türkiye'de yaşanan saldırıda Batı'nın sessiz kalmasına dikkat çekti.

Karikatürde daha önce terör saldırıları karşısında Fransa'ya koşan Batılı liderler ve basın resmedilirken Türkiye'ye karşı uygulanan ikiyüzlü tutum ortaya koyuluyor.