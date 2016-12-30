Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 hafta oynanan 2016-2017 sezonunun ilk yarısı tamamlandı. Devre arasında takımlar takviye çalışmalarına başlarken, bazı futbolcular 4 Ocak'ta açılacak olan transfer dönemini beklemeden yeni takımlarına imza attı. İlk yarıyı zirvede tamamlayan lider Başakşehir, İrfan Can Kahveci'yi Gençlerbirliği'nden 1 milyon 750 bin Euro'ya transfer ederek kulüp rekorunu kırdı.

Beşiktaş Babel'i İstanbul'a getirdi

Son şampiyon Beşiktaş, Deportivo'yla sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'i İstanbul'a getirdi. Hollandalı oyuncuyla ilgili olarak herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Babel'in, Deportivo'yla olan sözleşmesinin 31 Aralık'ta bitecek olması da bundaki en büyük etken. Transferle ilgili birçok spekülasyon ileri sürülürken, siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Babel ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü

Lig ve kupa maçlarının tamamlanmasının ardından Galatasaray da harekete geçti. Sezon başında kadroya dahil edilen ancak 1 dakika bile forma giyemeyen Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesi feshedildi. Bu futbolcuyla yollar ayrılırken, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou da gönderilecekler arasında. Bu 3 ismin yanı sıra, Rizespor'a kiralık olarak verilen Emrah Başsan ve Volkan Pala ile Montreal İmpact'le olan kiralık anlaşması sona eren Lucas Ontivero takıma geri dönecek olan isimler.

Akhisar Olcan ve Larsson ile imzaladı

Geçtiğimiz sezona oranla bu yıl beklentilerin altında kalan Akhisar Belediyespor da ara transfere hızlı girdi. Galatasaray'la yollarını ayıran Olcan Adın'ı kadrosuna dahil eden Manisa Ekibi, Gaziantepspor'dan da Daniel Larsson'a sözleşme imzalattı. Doglao ve Sami de Akhisar'dan ayrılan isimler oldu.

Transfer hareketliliğini erken yaşayan diğer Süper Lig ekipleri ise şöyle:

Gençlerbirliği

İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'e satan Gençlerbirliği, İsveç'in Kalmar ekibinden Jonathan Ring'i kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ikinci yarıda Ankara ekibinin formasını giyecek.

Antalyaspor

Henüz transfer yapmayan ekiplerden olan Antalyaspor, 3 isimle yollarını ayırdı. Ahmet Aras, Abdel Diarra ve Sahin Aygüneş takımdan ayrılan isimler oldu.

Bursaspor

27 puan toplayarak 5. sırada kendisine yer bulan Bursaspor'da Luis Advincula takıma geri döndü. Newell's old Boys'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki sağ bek, sözleşmesi sona erdiği için yeşil-beyazlı ekibe geri döndü.

Trabzonspor

Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, devre arasında ciddi takviyeler yapacak olan ekiplerin başında geliyor. Takımda kiralık olarak forma giyen sol kanat Castillo'nun sözleşmesi sona erdi. Bu futbolcu, Dallas'ın yolunu tutacak.

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor'da Ümit Korkmaz ile yollar ayrıldı. Bunun dışında kiralık olarak forma giyen Emrah Başsan ve Volkan Pala, Galatasaray'a geri döndü.

Gaziantepspor

Gaziantepspor'da takımın önemli isimlerinden Daniel Larsson, Akhisar Belediyespor'a giderken, kırmızı-biyahlı ekip, Brezilya'nın Figueirense takımından sol bek Marcos Pedroso'yu kadrosuna dahil etti.

Kayserispor

Geçtiğimiz günlerde başkanı değişen Kayserispor'da takımın önemli isimlerinden Nakoulma ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip henüz transfer yapmadı.

Kardemir Karabükspor

Ergün Teber ve Köksal Yedek'le yollarını ayıran Karabükspor, Ukrayna'dan iki transfer yaptı. Shakhtar Donetsk'ten forvet Evgen Seleznev ve Dinamo Kiev'den kaleci Oleksandr Rybka kadroya katılan isimler oldu.