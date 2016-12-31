Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Galatasaray Odeabank, Brose Bamberg’e 90-75’lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Sezonun en kötü oyununu oynadık. Şutları sokamadık organize olamadık. Özellikle ilk yarıda rakibi durduramadık. Kötü bir akşamdı. Sonuçta da beklemediğimiz bir şekilde kaybettik. Rakip deplasmanda net maçlar kazandı. İyi bir takım. Sonuçta kendi sahamızda bu şekilde kaybetmek bizim açımızdan şık olmadı. Sonuçta Euroleague’de kötü bir akşamda yakalanınca bu şekilde kaybediyorsunuz. İkinci yarıda her maçta tek tek düşünerek sonuca ulaşacağız" diye konuştu.

ATAMAN’DAN GÖZDAĞI

Taraftarın tepkisiyle ilgili sorulan soruya ise başarılı koç, "Taraftar savaşan bir takım görünce takıma nasıl destek oluyorsa bugün bu kadar kötü oynayan ve mücadeleyi bırakan oyuna da taraftar tepki gösterir. Onların tepkisi haklıdır. Taraftarın tepkisi sloganla olur bizim tepkimiz oyunculara daha farklı olur" yanıtını verdi.

BROSE BAMBERG CEPHESİ

Brose Bamberg Başantrenörü Andrea Trinchieri, "Sonunda buradan galibiyetle dönüyoruz" dedi.

Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Brose Bamberg, Galatasaray Odeabank’ı 90-75’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trinchieri, "İstanbul’a 3. gelişimiz. Daha önce Fenerbahçe’ye bir sayı, Darüşşafaka’ya ise 2 sayı farkla kaybettiğimiz maçlar oynamıştık. Sonunda buradan galibiyetle dönüyoruz. Deplasmanda kazanmamız için bunu sayıya çevirmemiz gerektiğini biliyorduk. Defansta da iyi anlarımız oldu. Çok fazla iyi olmasak da oyunu çevirmemiz adına iyi oldu diyebiliriz" diye konuştu.