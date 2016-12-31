Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetiminin yaz döneminde "Kal" deyip, devre arasında zorla gönderdiği Chedjou'nun 6 ayda yaşadıklarının perde arkasını Sabah gazetesi yazdı:

Kamerunlu stoper, yaz kampında Sportif A.Ş. üyesi Mehmet Özbek'ten toplantı talep etti. Görüşmede Galatasaray'da kalmak istediğini belirten tecrübeli oyuncu, 2.2 milyon Euro'luk ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu söyledi. Mehmet Özbek ise, "Bu sezonu Galatasaray'da tamamlamanı istiyoruz. Sezon sonu serbest oyuncu olarak istediğin yere git" dedi. Chedjou da bu karara saygı duyduğunu iletti.

Riekerink'in stoperde bir numaralı tercihi olan Chedjou, ligin ilk 9 haftasında banko 11'deydi. Ancak 12 milyon Euro yatırım yapılan Serdar Aziz'in yedek kalması, yönetimde çatlak seslerin çıkmasına neden oldu. Riekerink'e Chedjou'yu kesip Serdar'ı oynatması yönünde baskı yapıldı.

"Afrika Kupası'na gideceği için kesik yedi" denilse de Kamerunlu stoperin biletini Riekerink değil, yönetim kesti. Bir anda stoperde 4. tercih konumuna düşen Chedjou'nun Tuzla maçındaki kırmızı kartı sonu oldu.

1. ALTERNATİF NURİ ŞAHİN

Hamit Altıntop'u gönderme kararı alan Galatasaray'ın, orta saha için birinci alternatifi Nuri Şahin oldu. Mehmet Ekici'yi de listesine dahil eden Cim Bom, iki oyuncunun transferinde finansal ve mantıksal boyutları iyice karşılaştırıp karar verecek. Ancak son gelişmelerden sonra Nuri'nin bir adım öne geçtiği belirtildi.

10. YOLCU CAVANDA

Tuzlaspor faciası sonrası G.Saray'da 9 oyuncunun bileti kesildi. Sigthorsson'la yolların ayrıldığı KAP'a bildirilirken sıra Hamit, Chedjou, Emrah Başsan, Ontivero, Jem Karacan ve Endoğan Adili'nin sözleşmelerinin feshedilmesine geldi. Salih Dursun, Antalyaspor'a yollanırken, Umut Gündoğan'ın Manisaspor'a gidiyor. Yönetimin takımdan göndermek istediği 10. ve son isim Cavanda. Belçikalı'nın menajeri kulüp bulması için İstanbul'a çağrıldı.