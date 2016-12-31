Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transferde stoper mevkiine takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, Cim Bom'un da istediği Ahmet Çalık'a talip olurken Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, dün bir açıklama yaparak genç oyuncu için 4 milyon Euro istediklerini ve yarın Galatasaray'la pazarlık masasına oturacaklarını söyledi. Başkan İlhan Cavcav, "Galatasaray Kulübü Ahmet'le anlaşmış. 'Hayırlı olsun' diyeceğim ama burada biz de varız. Bizle anlaşmadan bu iş olmaz" dedi. Beşiktaş'ın ise para olayına sıcak bakmadığı ve takas teklifi kabul görürse bu transferi gerçekleştirmeyi planladığı gelen haberler arasında.