Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda Çin, futbolun cazibe merkezi olmak için yaptığı çılgınlıklara bir yenisini daha ekledi. Demba Ba’nın takımı Shanghai Shenhua’nın Arjantinli yıldız Carlos Tevez’i yıllık 37.5 milyon dolar karşılığında renklerine bağlamasının yankıları sürerken, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için bir Çin ekibinin yıllık 100 milyon avro teklif etmesi gündeme bomba gibi düştü. Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes, ismini vermediği bir Çin Süper Ligi takımının, kendilerine akıl almaz bir teklif yaptığını öne sürdü. Mendes’e göre Real Madrid’e 300 milyon avroluk bonservis teklifi, Ronaldo’ya ise yıllık 100 milyon avroluk maaş teklifi yapıldı. Ancak Mendes, Ronaldo’nun bir an bile düşünmeden teklifi elinin tersiyle ittiğini belirtti.



Para her şey değil

Kariyerine Real Madrid’de devam etmek isteyen Ronaldo’nun Madrid’i evi gibi gördüğünü dile getiren Mendes, “Para her şey değil. Çin oyuncular için önemli bir pazar haline geldi. Birçok oyuncu burayı bir opsiyon olarak görebilir. Ancak Ronaldo’nun Çin’e gitmesi imkânsız. O tüm zamanların en iyi futbolcusu ve Real Madrid’de oynamaya devam edecek’’ dedi. Geçtiğimiz günlerde Real Madrid’le olan sözleşmesini 2021’e kadar uzatan 31 yaşındaki Ronaldo, 10 yıl daha eflatun-beyazlı ekibin formasını giymek istediğini söylemişti. Son olarak Carlos Tevez’i bol sıfırlı dolarlarla tavlayan Çin kulüpleri daha önce de Jackson Martinez, Hulk, Ramires, Lavezzi, Teixeira gibi yıldızlara imza attırıp dünyada ses getirmeyi başarmıştı.