Basketbol THY Euroleague'de ilk yarının tamamlandığı 15. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.
Geçen hafta Fenerbahçe'ye kaybeden, bu hafta da Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 78-67 yenilen CSKA Moskova, ligdeki 3. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.
Konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımına 71-62 yenilen Fenerbahçe, 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle normal sezonun ilk devresini 6. sırada tamamladı.
Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 81-77'lik skorla boyun eğen Darüşşafaka Doğuş, ligde 7 yenilgi ve 8 galibiyetle ilk yarıyı 7. sırada bitirdi.
Evinde İspanya'nın Real Madrid ekibine 80-78 yenilen Anadolu Efes, 8 mağlubiyet ve 7 galibiyetle 9. sırada yer aldı.
Sahasında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 90-75 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini yaşayan Galatasaray Odeabank, 11 mağlubiyet ve 4 galibiyetle 16. ve son sırada kaldı.

TAKIMLAR             O            G            M           A             Y             Av.
1-CSKA                 15            12           3             1326      1211      115
2-Real Madrid      15           10           5             1304      1204      100
3-Olimpiakos        15           10           5             1179      1113      66
4-Baskonia            15           10           5             1204      1157      47
5-Panathinaikos    15           9             6             1158      1105      53
6-Fenerbahçe       15            9             6             1130      1144      -14
7-Darüşşafaka      15            8             7             1171      1174      -3
8-Kızılyıldız            15            7             8             1115      1117      -2
9-Anadolu Efes    15             7             8             1243      1264      -21
10-Barcelona        15            7             8             1083      1118      -35
11-Bamberg          15            6             9             1205      1205      0
12-Z.Kaunas         15            6             9             1217      1235      -18
13-Kazan              15             6             9             1203      1232      -29
14-Maccabi          15             5             10           1194      1244      -50
15-EA7 Milano     15            4             11           1215      1305      -90
16-Galatasaray    15            4             11           1168      1287      -119
 
SONUÇLAR

A.Efes-Real Madrid: 78-80                                                           
Kızılyıldız-CSKA: 78-67
EA7 Milano-Z.Kaunas: 70-78                                                                                      
Olimpiakos-Fenerbahçe: 71-62                                                                 
Baskonia-Maccabi: 101-88
Kazan-Panathinaikos: 83-81
Galatasaray-Bamberg: 75-90                                                                      
Barcelona-Darüşşafaka: 82-77
 
PROGRAM

5 OCAK PERŞEMBE

20:30 A.Efes-Galatasaray
21:00 Bamberg-Barcelona
21:05 Maccabi-Darüşşafaka
22:00 Baskonia-Kazan

6 OCAK CUMA

20:00 Z.Kaunas-Kızılyıldız
20:45 Fenerbahçe-EA7 Milano
21:00 Olimpiakos-Panathinaikos
 
SAYI KRALLIĞI

K.Langford (Kazan) 338
M.Teodosic (CSKA) 230
A.Goudelock (Maccabi) 216
 
RİBAUNT KRALLIĞI

O.Kuzmic (Kızılyıldız) 122
T.Honeycutt (A.Efes) 121
N.Melli (Bamberg)          120
 
ASİST KRALLIĞI

N.Calathes (Panathinaikos)        102
M.Teodosic (CSKA)        102
V.Spanoulis (Olimpiakos)            97