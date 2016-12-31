Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol THY Euroleague'de ilk yarının tamamlandığı 15. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

Geçen hafta Fenerbahçe'ye kaybeden, bu hafta da Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 78-67 yenilen CSKA Moskova, ligdeki 3. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.

Konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımına 71-62 yenilen Fenerbahçe, 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle normal sezonun ilk devresini 6. sırada tamamladı.

Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 81-77'lik skorla boyun eğen Darüşşafaka Doğuş, ligde 7 yenilgi ve 8 galibiyetle ilk yarıyı 7. sırada bitirdi.

Evinde İspanya'nın Real Madrid ekibine 80-78 yenilen Anadolu Efes, 8 mağlubiyet ve 7 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Sahasında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 90-75 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini yaşayan Galatasaray Odeabank, 11 mağlubiyet ve 4 galibiyetle 16. ve son sırada kaldı.

TAKIMLAR O G M A Y Av.

1-CSKA 15 12 3 1326 1211 115

2-Real Madrid 15 10 5 1304 1204 100

3-Olimpiakos 15 10 5 1179 1113 66

4-Baskonia 15 10 5 1204 1157 47

5-Panathinaikos 15 9 6 1158 1105 53

6-Fenerbahçe 15 9 6 1130 1144 -14

7-Darüşşafaka 15 8 7 1171 1174 -3

8-Kızılyıldız 15 7 8 1115 1117 -2

9-Anadolu Efes 15 7 8 1243 1264 -21

10-Barcelona 15 7 8 1083 1118 -35

11-Bamberg 15 6 9 1205 1205 0

12-Z.Kaunas 15 6 9 1217 1235 -18

13-Kazan 15 6 9 1203 1232 -29

14-Maccabi 15 5 10 1194 1244 -50

15-EA7 Milano 15 4 11 1215 1305 -90

16-Galatasaray 15 4 11 1168 1287 -119



SONUÇLAR



A.Efes-Real Madrid: 78-80

Kızılyıldız-CSKA: 78-67

EA7 Milano-Z.Kaunas: 70-78

Olimpiakos-Fenerbahçe: 71-62

Baskonia-Maccabi: 101-88

Kazan-Panathinaikos: 83-81

Galatasaray-Bamberg: 75-90

Barcelona-Darüşşafaka: 82-77



PROGRAM



5 OCAK PERŞEMBE



20:30 A.Efes-Galatasaray

21:00 Bamberg-Barcelona

21:05 Maccabi-Darüşşafaka

22:00 Baskonia-Kazan



6 OCAK CUMA



20:00 Z.Kaunas-Kızılyıldız

20:45 Fenerbahçe-EA7 Milano

21:00 Olimpiakos-Panathinaikos



SAYI KRALLIĞI



K.Langford (Kazan) 338

M.Teodosic (CSKA) 230

A.Goudelock (Maccabi) 216



RİBAUNT KRALLIĞI



O.Kuzmic (Kızılyıldız) 122

T.Honeycutt (A.Efes) 121

N.Melli (Bamberg) 120



ASİST KRALLIĞI



N.Calathes (Panathinaikos) 102

M.Teodosic (CSKA) 102

V.Spanoulis (Olimpiakos) 97