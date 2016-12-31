Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de beklentilerin altında kalan ve son oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da ipler gerildi. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Teknik Direktör Ersun Yanal’a Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı göndermesi yaptı. Kendisine ait sosyal medya hesabından Seyit Onbaşı’nın görselini paylaşan Gökhan Saral, “Bize Çanakkale ruhu şart hocam. Bu ruhu takımına aşılayacak koca Seyit Onbaşı’lar lazım hocam. Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz hocam” ifadelerini kullandı. Saral’ın paylaşımına Trabzonsporlu taraftarların büyük bir bölümü ise tepki gösterdi.



Ali Rıza Egemen: Hocamızın arkasındayız

Bir başka Trabzonsporlu yönetici Ali Rıza Egemen de, yönetim kurulu olarak dimdik ayakta olduklarını belirterek, Ersun Yanal ile başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. Egemen, sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek, “Sportif olarak hiç arzu etmediğimiz konumdayız. Artılarımızı ve eksilerimizi değerlendiriyoruz ve önlemlerimizi alıyoruz” dedi. Yönetim olarak doğru bildikleri yoldan şaşmayacaklarını dile getiren Egemen, “Başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın başarılı olacağını ve bu zorlu günleri onunla birlikte aşacağımıza sonsuz inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Takıma 3 gün izin

Trabzonspor’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçın ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Devre arasında Antalya’da 10 günlük kamp gerçekleştirecek olan bordo mavililer, 2 Ocak’ta Antalya’da toplanarak burada ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.



Utanıyoruz, ya siz?

Yerel gazeteler Trabzonspor’un ligde ve kupadaki kötü gidişatına tepki gösterdi, Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere sonuçlanan maçın ardından, İlkhaber gazetesi, ‘Utanıyoruz. Ya siz?’ manşetini atarken, Karadeniz gazetesi, ‘Allah aşkına çekin gidin’, Ekspres gazetesi, de ‘Bu hoca ile bu iş olmaz’ başlıklarını attı.



Yanal dibe vurdu

Ligde ilk 16 hafta sonunda ilk yarıyı 18 puan toplayarak kapatan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal, görev yaptığı 3 dönem içerisinde en kötü sezonunu yaşıyor. 16 maç sonunda 1,13 puan ortalamasında kalan Trabzonspor, Yanal’ın görevde bulunduğu üç dönem içerisindeki en başarısız performansı sergiledi.