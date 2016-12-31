Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferde rotası Avrupa olan Fenerbahçe, Trabzonspor’dan gelen Mehmet Ekici teklifini detaylı bir şekilde masaya yatırmış durumda. Avni Aker’de oynanan son maçta Ekici’nin performansından etkilenen Teknik Direktör Dirk Advocaat’ın da yeşil ışık yakması üzerine sarı-lacivertliler Trabzonspor’la görüşmeleri hızlandırdı. Bordo-mavililerin, Stoch ve Aatıf talebi, Faslı yıldızı bırakmak istemeyen Advocaat’ın vetosuna takılsa da pazarlıklar ciddi şekilde devam ediyor. Trabzon’un Fernandao talebini de aynı gerekçeyle reddeden sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibini Stoch ve bir miktar paraya ikna ederek Mehmet Ekici’yi kadrosuna katmayı planlıyor. Başkanlar Aziz Yıldırım ile Muharrem Usta’nın önümüzdeki günlerde bir araya gelerek Mehmet Ekici transferine netlik kazandırması bekleniyor.