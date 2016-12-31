Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisine haksızlık yapıldığını belirten genç oyuncu, “Ben sezona çok iyi başladım. Ama üst üste kötü sonuçlar aldık. Ben de 1-2 maç iyi değildim ve hoca kazanmak istediği için beni dışarıda bıraktı” diyen Salih, “Antrenmanlarda çok çalışıyorum. Sonrasında da ekstra program uyguluyorum. Kimse benim tembel olduğumu söyleyemez” sözleriyle hocasına göndermede bulundu. Salih, “Ne kadar çok oynarsam o kadar iyi olurum” derken, ikinci yarıda patlama yapacağını iddia etti.