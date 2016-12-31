Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 milyon Euro garanti ücret alan 25 yaşındaki oyuncu ile son bir görüşme yapacak olan yönetimin karşılıklı sözleşme feshi konusunu masaya yatıracağı öğrenildi.

Ibanez'e kolaylık

Habere göre; Trabzonspor'da beklenen performansı gösteremeyen bir diğer isim Luis Ibanez'e de yol göründü.

İlk yarıda kupa dahil 8 maça çıkan ve beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki Arjantinli oyuncuya ülkesinden tekliflerin olduğu ve bonservis bedelinde kolaylık sağlanarak takımdan gönderilmesine onay verildiği öğrenildi.

Ibanez'in boşluğu, San Lorenzo'dan transfer edilecek Mas ile dolacak.

Fırtına'da yolların ayrılacağı bir diğer isimse Azeri golcü Ramil Sheydaev. Kadroya girmekte zorlanan 20 yaşındaki oyuncunun devre arasında bir diğer Karadeniz ekibi Samsunspor'a kiralanacağı öğrenildi.